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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 606 оценок

Доступно ноябрьское обновление Mortal Kombat 1 со множеством исправлений и изменений

monk70
Новости

NetherRealm выпустила новое обновление Mortal Kombat 1 для всех платформ, которое несет в себе большое количество исправлений и корректировок. Патч появился одновременно с дебютом Омни-мэна в составе файтинга, который теперь доступен в раннем доступе для тех, кто приобрел Kombat Pack 1, а с 16 ноября он будет доступен для покупки отдельно.

Список исправлений довольно длинный и включает в себя исправление сбоев, приводивших к сбою игры во время подбора игроков и при открытии окна уведомлений. Также была решена проблема, из-за которой трофей/достижение «Стань ниндзя в кратчайшие сроки» не разблокировалось.

Небольшие изменения и исправления были также внесены в режим практики и вторжения, а также решено большое количество более и менее известных проблем, связанных с конкретными бойцами и персонажами Камео в списке. Более подробную информацию можно найти в полных примечаниях к ноябрьскому обновлению Mortal Kombat по этому адресу.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
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