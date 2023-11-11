Доступно ноябрьское обновление Mortal Kombat 1 со множеством исправлений и изменений

NetherRealm выпустила новое обновление Mortal Kombat 1 для всех платформ, которое несет в себе большое количество исправлений и корректировок. Патч появился одновременно с дебютом Омни-мэна в составе файтинга, который теперь доступен в раннем доступе для тех, кто приобрел Kombat Pack 1, а с 16 ноября он будет доступен для покупки отдельно.
Список исправлений довольно длинный и включает в себя исправление сбоев, приводивших к сбою игры во время подбора игроков и при открытии окна уведомлений. Также была решена проблема, из-за которой трофей/достижение «Стань ниндзя в кратчайшие сроки» не разблокировалось.
Небольшие изменения и исправления были также внесены в режим практики и вторжения, а также решено большое количество более и менее известных проблем, связанных с конкретными бойцами и персонажами Камео в списке. Более подробную информацию можно найти в полных примечаниях к ноябрьскому обновлению Mortal Kombat по этому адресу.