Mortal Kombat 1 19.09.2023
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Эд Бун показал распаковку статуэтки Лю Кана из Mortal Kombat 1

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Новости

Эд Бун, руководитель NetherRealm Studios, выложил в сеть распаковку статуэтки Лю Кана, которая была разработана компанией COARSE специально для Mortal Kombat 1. Статуэтка будет поставляться в комплекте с изданием Kollector's Edition.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября, где будет представлена переработанная вселенная Mortal Kombat, созданная Богом Огня Лю Каном. В ней будут представлены переосмысленные версии культовых персонажей, какими они еще никогда не были, а также новая боевая система, игровые режимы, сокрушительные приемы и многое другое.

В качестве перезагрузки обещают «иммерсивную кампанию», в которой Лю Кан предстанет в образе Бога Огня. Шанг-Цунг, культовый злодей франшизы, станет частью бонуса предварительного заказа.

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