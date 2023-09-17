"Это дискриминация": россияне громят рейтинг Mortal Kombat 1 на Metacritic

Российские и белорусские игроки раскритиковали Warner Bros. Games за невозможность поиграть в мультиплеер Mortal Kombat 1. Геймеры устроили ревью-бомбинг файтингу на Metacritic, снизив рейтинг игры до 5,8 из 10 баллов.
Россияне и белорусы отмечают, что разработчики не предупредили о проблемах перед релизом. Игроки не ожидали, что после бета-тестирования рабочий онлайн-функционал будет отключен.
«Невероятно обидно, что такая известная игра не обслуживает своих игроков из России. Мультиплеер — важный аспект современных игр, и очень неприятно, что он недоступен всем игрокам. Это упущенная возможность для разработчиков игры обеспечить более инклюзивный и приятный игровой процесс для более широкой аудитории», — rosakodu.
«Дайте белорусам и россиянам возможность играть в мультиплеер. Что это, как не дискриминация?!», — Skeletron55.
«Я всей душой люблю Mortal Kombat, это мое детство и я с нетерпением ждал выхода новой части. Я дождался, заплатил деньги и получил хорошую игру, но не работающую. Это нечестно. Я надеюсь, что за эти деньги вы позволите мне поиграть в нее», — Wiils.
«Стресс-тест и бета-версия нормально работали России. Это гнусно — банить россиян и белорусов в игре, которую они легально купили за 70-110$. Сделайте серверы РАБОЧИМИ!», — knizhow.
«Какой циничной и жадной компанией надо быть, чтобы продавать свою игру и блокировать сервера по IP-адресу, умалчивая об этом по сей день. Как вам не стыдно WB. Вы просто взяли и кинули фанатов игры, забрав у всех деньги. Пройдет время, и завоевать доверие старых фанатов будет сложно. Надеюсь, вы не подавитесь хлебом, купленным на мои деньги», — Uebag.
«Дайте игрокам из России и Белоруссии играть с другими. У многих есть друзья из других стран, но вам на это наплевать. ПОЗОР!!!», — BESTPEOPLE.
Сейчас россияне и белорусы могут поиграть в Mortal Kombat 1 только в сюжетную кампанию и локальные бои. Без подключения к серверам нельзя кастомизировать бойцов, играть в сетевые битвы и некоторые новые режимы.
хитрожопые ушлепки. как собирать бабки так они сразу, а как предоставить все возможности так у них санкции... задолбали эти ссаные лицемеры
Проблема игр сервисов.
Но как показала нынешнея ситуация, пошла власть корпораций и цифровой тюрьмы.
хитрожопые ушлепки, как покупать игру через левые сервисы, так в первых рядах, а как подумать о том что игра официально не работает на их территории, так сразу нытье, как будто разработчик обязан
как то так?
Они этого не понимают, забей. Они же заплатили деньги.
ага, устроить рабочую бетку со всеми возможностями и заманить в игру это норм, а после релиза можно и сменить масочку. стресс тест сервакам провели, бабки собрали
Ты дурак , дядя ? До сего дня до такого скотства только ворнеры додумались . Ни Сони с ГТ 7 так же завязанной на интернете, ни Диабло 4 , ни даже гриндилка про Рыцарей Готэма от тех же ворнеров. Ничто не предвещала такого кидалова
Я чёт не очень понимаю, Warner же ушли из России, игра официально не продаётся на территории нашей страны, но придурки которые неофициально купили игру через 33 потёмки, ругаются что игра не работает на территории нашей страны и снижают оценки на Метакритике? Я всё верно понял?
Абсолютно верно. Но этим людям по барабану, они же купили игру. А то, что издатель ушёл из РФ и из-за этого могут быть проблемы с игрой, они не подумали и теперь воняют на весь интернет.
а то они не знают что как покупали так и покупают игры, зачем тогда текст переводили
Я тебя удивлю: на русском говорят не только в России. Как минимум говорят в странах бывшего СССР и СНГ. Я уже молчу про русскоговорящих в других странах. А ты продолжай думать, что на русском говорят только в России.
штука в том, что в игре бетка была, где все работало. но про такие штуки как блок и баны нужно заранее помнить. это же делают лицемерные леваки, вот иногда забывают))
Всё верно понял. Просто у людей самоуважении нет вообще. Они мазохисты.
Зачем было вообще этот кал покупать? Чтобы потом с херовым пингом через VPN играть? Платите пиндосам, которые вас за людей не считают. Какой же лютый кринж.
чтоб потом ныть
Нормальный байт такой,те кто играл в бету или сперва в сюжетку теперь не могу рефанд сделать.
как не странно в 11 все работает вроде недавно заходил
Почему странно?Его ещё до ухода издателя из страны выпустили,можно было купить официально,вот и не блочат.
лох не мамонт
Не фиг было это покупать!
выбора всеравно немного что покупать.
а чем они думали когда покупали этот мусор за 1699 лир ? мозг купить забыли когда рождались умнеть пора уже эти обзоры удалят и это им не поможет
Им плюют в лицо, а они рады. Не понимаю этих мазохистов, самоуважении у людей нет.
эти никогда не поумнеют, они уже полтора года такой тупостью занимаются
ну тебе нехватило мозгов чтобы банальные запятые расставить, так о чём речь?
Ахахха))красавцы))
Как же жопы горят у агрессора)) Ибо нехер убивать людей и разрушать города в чужой стране.
Там им не отключали ничего вроде. Речь про РБ и РФ же.
Колда не блочат эти упыри блочат, уроды.................. может разоблачат? хотя наврятли, в их слышал играх и не в одной так уже заблочили, в хогвартс и про бэтмана вроде
В колде даже озвучку делают.
ага, особенно варзона бесплатная так и скачивается из РФ, угу. и овервотч. а ты смешной и глупенький
Калда это в первую очередь пропагандисткая игра. Как сказали бы либерасты - "скрепная". Только скрепная по американски.
В американском конгрессе ее называеют национальным достоянием США, участие в разработке принимают действующие сотрудники ЦРУ и МО. Естественно, ее будут переводить на все мировые языки, ведь это хороший инструмент мягкой силы
Деньги не пахнут)
скорее школьники не умнеют с годами
Как неожиданно
как может быть дискриминация в игре, которая не продаётся в стране? у шизиков уже совсем кукуха поехала))
Не продается уже дискриминация, ну а то что реально надо не покупать - это факт, они не заинтересован вот пускай сами и вертяться
Бедный Куплинов. Во что ж ему теперь задротить?
Почитал комменты и опять возник вопрос
Зачем вы опять считаете чужие деньги?
Что люди хотят , то и покупают. Вкусы у всех разные, не всем же играть то, что и вы.
Например, мне не нравится соулс игры, я же не ною со слюной у рта как вы типа вот так: "lies of P , очИредная кАпирка любой соулс игры, дурачки покупают одно и тоже , но просто с разными локациями и врагами, но с одной и той же системой боя и т.д. и бла-бла-бла"
К чему ваши коменты? Вы просто пытаетесь показать что лучше других? что вы умнее? или что?
Тут речь вообще накой покупать - если от нас бабок не хотят " и говорят они уже напрямую"
НО почему, почему вы так говорите именно про МК?
Многие другие игры тоже не доступны, но вы всё равно покупали их обходными путями...
Тот же Хогвартс, от того же WB...
Хогвартс на онлайне не завязан, а у МК 1 практически всё (кроме сингла) имеет привязку к онлайну.
речь щас именно про покупку, а не то ,что после неё пойдёт, да и в бете из РФ играть можно было
на пк все обходится очень просто)
Pаcпp.одажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Видео-регист.ратор с радар-детек.тором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены --- https://divx.cc/t1LUi
Посмотрел Игрофильм на ютубе, хорошее кино, играть собственно незачем
Решение для Xbox
1. Нажмите кнопку Xbox на контроллере.
2. Выберите «Параметры».
3. В разделе «Параметры сети» выберите «Дополнительные настройки».
4. В разделе «Параметры DNS», выберите «Вручную» и введите следующие адреса:
Основной сервер: 176.99.11.77
Дополнительный сервер: 80.78.247.254
Не забудьте перезагрузить консоль из меню настроек «Электропитание».
За такие подляны головы обсцывают,кидалы конченные...
Мдааа такие же как в танковом рандоме...............
Бедные школьники.
причём тут школьники? анимешник ты наш бедный
Только дегенеративные школьники могут фанатеть по МК. Ибо, убери из МК кровищу (которую обожают школьники), останется кривоватый недофайтинг для больных аутизмом.