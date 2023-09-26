"Это только начало": вышел хвалебный трейлер файтинга Mortal Kombat 1

Разработчики из NetherRealm Studios совместно с Warner Bros. Interactive Entertainment на прошлой неделе отличились релизом Mortal Kombat 1. Новая часть культовой серии кровавых и жестоких файтингов в необычный способ продолжает общую историю из прошлых игр и при этом проводит перезапуск всей вселенной, меняя канон для многих персонажей. Несмотря на такие масштабные изменения, проект был тепло встречен как критиками, так и простыми игроками.
Большинству журналистов понравились представленные нововведения в Mortal Kombat 1. Восторженных отзывов и высоких оценок с лихвой хватило на хвалебный трейлер, где можно заметить десятки от самых авторитетных изданий. Критики высоко оценили большое разнообразие игрового процесса в представленных режимах, а также новую механику с камео бойцами.
Игроки в целом также остались довольны новым файтингом. На момент написания этой заметки для Mortal Kombat 1 в Steam написано более 7 тысяч пользовательских обзоров, из которых 75% положительные.
Глава разработки Mortal Kombat 1 Эд Бун, комментируя теплый прием игры, отметил, что это только начало. Файтинг ждет еще множество обновлений вместе с новыми бойцами и улучшениями.
У старлфилда есть точно такая же картинка. Со сплошными 9ками и 10сятками, только балабольская картинка не отменяет того что игра лютое дерьмище.
Тут сценарий ровно такой же, это не файтинг - это мусор и уж точно не мортал.
Извинисб!
И сколько же часов ты наиграл прежде чем сделать такие выводы?
Если сравнивать со старфилдом, то тут как минимум интересно играть и не мучать себя "раскрывая" контент игры