Геймдиректор Mortal Kombat 1 "абсолютно точно" хочет сделать что-то другое

NetherRealm Studios готовит Mortal Kombat 1, новейшую игру в знаменитом файтинг-франчайзе, но в то же время "чистый лист" с точки зрения сюжета. Если геймдириктор и главный креативный директор студии Эд Бун так долго работает над файтингами, есть ли у него страх перегореть?
IGN поговорил с Буном и спросил, есть ли у него желание сделать что-то другое с Mortal Kombat или другими франшизами. Он ответил:
На второй вопрос: У меня абсолютно точно есть желание сделать что-то другое. Удивительно, но я не чувствую выгорания, потому что в каждой игре мы пробуем что-то новое. Иногда это что-то незначительное, например, побочная игра Puzzle Kombat, Konquest, все эти режимы, а теперь еще и "Вторжение". Эти игровые возможности и режимы, как мне кажется, помогают нашей студии сохранять свежесть, в то время как мы по-прежнему используем основную механику файтинга - сетевую, сюжетную, однопользовательскую и т.д..
Mortal Kombat 1 - это перезагрузка франшизы, в которой бог огня Лю Канг перезапускает все после событий Mortal Kombat 11: Aftermath. В результате Китана и Милина стали жить вместе (в некотором роде), Скорпион теперь Куай Лян, младший брат Би-Хана или Саб-Зеро, а Шао Кан - просто генерал Шао.
Помимо нового сюжета, в игре также есть "Вторжения", где игроки сражаются с захватчиками из других миров, перемещаясь по настольной игре с элементами RPG (и мини-играми, например, возвращением Arcade Towers). Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch. Более подробную информацию можно получить здесь.
Это бездарная задумка.
И это обычная дойка лохов, подаваемая как некое НОВОЕ ВИДЕНИЕ.
НИКТО НЕ ПРОСИЛ ВОЙНЫ....т.е....НИКТО НЕ ПРОСИЛ "ЧИСТЫЙ ЛИСТ")))
Игрокам не требовалась отмена прошлого, да даже изврат с Кроникой - уже сомнительный бред был. И прошло 2 года - и тут уже новое.. ради нового?
Не верю ни одному слово этих опущенцев.