Геймдиректор Mortal Kombat планировал использовать концепцию обозначений The Last of Us ©

Mortal Kombat 1 - это очередная перезагрузка легендарной серии файтингов, а это значит, что через несколько лет разработчику NetherRealm снова придется решать, как назвать следующий сиквел. Босс серии Эд Бун говорит, что The Last of Us может послужить вдохновением.

Если бы мы делали еще одну игру в этой линейке игр Mortal Kombat, я думаю, я бы хотел назвать ее Mortal Kombat 2. Мы могли бы сделать Part 1 или Part 2, как в The Last of Us. Мы точно не будем называть ее Mortal Kombat 13.

Последняя перезагрузка MK вышла в 2011 году и называлась просто Mortal Kombat. Поскольку в наши дни это кошмарно запутано, большинство фанатов стали называть игру MK9, а ее сиквелы получили соответствующие названия X и 11. Такие большие цифры могут отпугнуть новых игроков, и хотя Бун говорит, что MK1 не прилагал особых усилий, чтобы стать отправной точкой, он признает, что название может помочь в этом - как и перезагруженная преемственность.

В названии есть большая цифра 1. Если игрок смотрит на MK11 и думает: "Я пропустил первые 10 игр, я не могу перейти к этой", то да, возможно, эта игра лучше подходит для привлечения новых игроков. Дело в том, что мы рассказываем новую историю, буквально с большого взрыва этой вселенной, это новая история, которую мы создаем.