"Графика нового поколения за $70": игроки в шоке от качества Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch

Сегодня состоялся официальный релиз новой части легендарного кровавого файтинга. Обладатели раннего доступа уже неделю изучают боевые комбинации в Mortal Kombat 1 и проходят новые для серии режимы. Судя по первой реакции геймеров, у разработчиков из NetherRealm Studios удалось успешно перезапустить франшизу, однако остались довольны игрой не все. Больше всего возмущения исходит от игроков на Nintendo Switch, которые ужаснулись техническим состоянием Mortal Kombat 1 на консоли и уровнем графики.
Первые демонстрации версии файтинга для Nintendo Switch уже намекали на серьезные графические ограничения, но к такому игроки все равно не были готовы. Пользователи жалуются практически на все аспекты игры, которые выполнены на плохом уровне в отличие от версий для ПК или PlayStation 5 и Xbox Series X. Версия Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch часто страдает от критических ошибок и может похвастаться самыми низкополигональными моделями, из-за чего файтинг сравнивают с поколением игр для PlayStation 2.
Вот, что пишут пользователи:
Плачу над версией Mortal Kombat 1 для Switch. Почему они просто не дождались консоли Switch следующего поколения, тот факт, что она стоит 70 долларов - это грабеж.
Игра выглядит отвратительно! Я пробую оформить возврат средств.
Я не знаю, почему все стало так плохо, будто mk11 не был так ужасен на Switch.
Если уменьшите яркость и контрастность, модели любимых персонажей будут выглядеть как монстры из игр ужасов
Главная претензия геймеров состоит в том, что разработчики просят за версию игры для Nintendo Switch полый ценник в 70 долларов. Как отмечают пользователи, игра за такую цену не должна выглядеть так плохо при сравнении с другими версиями, кроме этого проект должен работать стабильно, но об этом в последнее время все разработчики стали забывать.
Свич как и Хбок S тормозят индустрию,это костыли место ног,их пока вырубить