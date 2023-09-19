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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.5 380 оценок

"Графика нового поколения за $70": игроки в шоке от качества Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch

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Gutsz
Новости

Сегодня состоялся официальный релиз новой части легендарного кровавого файтинга. Обладатели раннего доступа уже неделю изучают боевые комбинации в Mortal Kombat 1 и проходят новые для серии режимы. Судя по первой реакции геймеров, у разработчиков из NetherRealm Studios удалось успешно перезапустить франшизу, однако остались довольны игрой не все. Больше всего возмущения исходит от игроков на Nintendo Switch, которые ужаснулись техническим состоянием Mortal Kombat 1 на консоли и уровнем графики.

Первые демонстрации версии файтинга для Nintendo Switch уже намекали на серьезные графические ограничения, но к такому игроки все равно не были готовы. Пользователи жалуются практически на все аспекты игры, которые выполнены на плохом уровне в отличие от версий для ПК или PlayStation 5 и Xbox Series X. Версия Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch часто страдает от критических ошибок и может похвастаться самыми низкополигональными моделями, из-за чего файтинг сравнивают с поколением игр для PlayStation 2.

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Вот, что пишут пользователи:

Плачу над версией Mortal Kombat 1 для Switch. Почему они просто не дождались консоли Switch следующего поколения, тот факт, что она стоит 70 долларов - это грабеж.

Игра выглядит отвратительно! Я пробую оформить возврат средств.

Я не знаю, почему все стало так плохо, будто mk11 не был так ужасен на Switch.

Если уменьшите яркость и контрастность, модели любимых персонажей будут выглядеть как монстры из игр ужасов

Главная претензия геймеров состоит в том, что разработчики просят за версию игры для Nintendo Switch полый ценник в 70 долларов. Как отмечают пользователи, игра за такую цену не должна выглядеть так плохо при сравнении с другими версиями, кроме этого проект должен работать стабильно, но об этом в последнее время все разработчики стали забывать.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
BleederHunt
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vladimirasss

Свич как и Хбок S тормозят индустрию,это костыли место ног,их пока вырубить

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