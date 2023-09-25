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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 445 оценок

Количество игроков в Mortal Kombat 1 в Steam уже меньше, чем в Street Fighter 6

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Gruz_
Новости

По данным портала Dexerto, количество игроков в файтинге Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios уже сейчас уступает показателям файтинга Street Fighter 6 от Capcom.

Mortal Kombat и Street Fighter - это две самые популярные файтинг-франшизы и одни из самых старых. Каждая из них зародилась в виде аркадных файтингов, а затем успешно перекочевали на консоли и PC.

А в этом году каждая из игр обзавелась достойным продолжением. Как правило, между ними идет противостояние за звание самой популярной игры в жанре, но на этот раз, по мнению фанатов, может появиться явный победитель.

Steam ориентируется на три основных показателя, которые позволяют сделать самостоятельный вывод о состоянии игры: "пик за все время", "пик за 24 часа" и " текущий показатель игроков".По состоянию на 24 сентября благодаря данным Steam Charts можно узнать о показателях популярности Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1. Так, по количеству игроков на пике популярности Mortal Kombat 1 уступает Street Fighter 6 почти в три раза - 26 тыс. против 70 тыс. игроков.

Несмотря на то, что Street Fighter 6 вышла значительно раньше, она по-прежнему сохраняет свою популярность: по состоянию на 24 сентября в нее играли 16 тысяч человек, что в два раза больше, чем у Mortal Kombat 1 - 13 тысяч.

В то же время Mortal Kombat хорошо известен среди своих фанатов и FGC-сообщества как игра с наиболее интересными героями из DLC, благодаря чему можно отойти от канона и добавить в игру таких известных голливудских героев, как Чужой, Хищник и Терминатор.

Возможно, что количество игроков изменится в пользу NetherRealm, так как она анонсировала большой набор персонажей для DLC, в том числе таких, как Хоумлендер из популярного сериала Amazon "Пацаны".

8
30
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 30
Ваш комментарий
dreamevil2067
16 тысяч человек, что в два раза больше, чем у Mortal Kombat 1 - 13 тысяч

Здесь явно что-то с математикой

А что тут можно сказать про МК и SF:SF в этот раз действительно получился лучше во всем

Хотя я больше всегда любил МК

4
ver9iliy

Там с головой проблемы, он вообще все цифры с потолка взял.

1
Вонави Иванов

Ну и флаг им в жбан со своей повесткой и уродованием женщин. Сюжетку в мк 11 проходил - также смердит сильными независимыми справедливыми и подонками да слабаками с другой стороны.

3
Rey Harley

В повестке так всегда происходит, нужно для контраста рядом разместить полную противоположность, иначе сильная и независимая не будет так заметна как хотелось бы сценаристам

1
Diablonos
1
Вонави Иванов Rey Harley

Ну да. Нет там никакого "Все разные, вне зависимости от пола". Есть сексизм и стрелочка которая не поворачивается. Поэтому это смердящая повестка и не более. Относительно недавно играл в NFC предпоследнюю вроде - часа игры не прошло как от игры разит сексизмом (по отношению к мужскому полу) а одна из гг негритоска такая вся крутышка заводная непобедимая бунтарка. Вонь.

0
Вонави Иванов Diablonos

Это из стрит файтер? Там разнообразие как раз и наблюдается. На скриншоте будто аналог Зари из овервоча, но также есть всякие Чун Ли, Кемми и прочие с ореховыми задницами. Все довольны. А на МК после 9 посмотреть - трындец (ну в 10 МБ не уродины).

1
Rey Harley Вонави Иванов

Нет, ты не понимаешь. Если делают сильную женщину, то рядом обязательно сделают слабохарактерного мужчину, чтобы та еще лучше выделялась. Причем первое это неестественное поведение, вызывая отторжение на эмоциональном уровне, как и все что не входит в привычную картину мира

1
jax baron

Вот чё делает запрет на покупки и запрет пиратам.

2
GraF68ru

Эммм, стрит файтер аналогично запрещен к продаже в рф и на нем висит дерьмуво.

0
Famiclone GraF68ru

Но там не запрещен онлайн

0
Эдик Писюкович

Накаченные паралонном бимбоунитазы не нравятся игрокам? Удивительно!

2
jax baron

Tekken 8 выйдет вообще разрыв будет - незерам уже надо щяс(целый) пак выпускать а не тянуть-чтоб вниз не упасть.

1
Leshugan

Не вижу кардинальных отличий Tekken 7 и 8. Чуточку графон стал лучше, все. Рубаю сам в 7 пока что

-1
Вонави Иванов Leshugan

Кардинальных и не должно быть. Именно что та же формула + некоторые улучшения. Это нормально. (нет блин файтинг станет игрой от первого лица чтобы цифру 8 оправдать хд)

0
Leshugan Вонави Иванов

Я не об этом, а о графике. Все такие же пластиковые куклы. Глянь на изменение графики с мк9 по мк1 - персонажи на людей стали похожи. А глянь на серию Теккен с 5 по 8. Они все одинаковые за исключением чуть под корректированных черт лиц, а так точно такие же мультяшки.

Можно сказать что это стиль такой, но даже глядя на Street Fighter который я ненавижу можно увидеть куда больше улучшение графики.

Проще говоря я вижу Capcom как доильный аппарат. Поменяли цифру названии и будут продавать каждого персонажа как DLC как в Tekken 7. А игра тот же who й только в профиль.

-1
Вонави Иванов Leshugan

Теккен 8 точно хочу (мне в седьмом нравится режим бесконечных боев с рандомными ботами. Чисто такое микро PvE.). В восьмом он тоже будет, думаю.
Стрит файтер 6 хотел бы попробовать но без покупки хотя бы кода - никак. Либо огрызок демо с одним персонажем.

0
Олег Дудин

Пока японцы в файтингах всех уделывают.

1
ver9iliy

МК серия номер один по продажам держу в курсе.

-2
РикоЧико

У SF в этот раз прикольный редактор и какой-то открытый мир даже есть. Можно бабку на бой позвать)))

А что у MK есть по мимо сюжета и сетевого режима что может задержать обычного скуфного подпиваса?!

0
Вонави Иванов

Повестка и изуродованная Таня (возможно, не только она (или как оно там себя воспринимает теперь)).

0
Diablonos

Мясо, убийства и матюки

0
OptiMMXXII

Спорный сюжет на 5 часов, абсолютно тупая механика "Камео", отсутствие многих прикольных плюшек из 9 и 11 частей, местами улучшенная, местами более худшая графика, если сравнивать с предыдущей частью, малый ростер бойцов и много чего ещё...что поможет Вам не купить данную игру!

3
Leshugan

Сюжет в принципе понравился, графика но игру покупать я не буду и играть пиратку тоже, как минимум пока Камео режим не станет как дополнительный, а не по умолчанию-основной.

0
211186

Никогда не понимал стритфайтер

0
GraF68ru

Превратили в клоунаду из всяких супергероев и прочего фуфла, опять напихали своих сраных ниндзя, забив на других олдовых персов, обещали перезапуск и длительный перерыв - получили очередной мк 9.

0
Игорь BUJHM

смотреть статистику файтингов на ПК такое себе, более всего играет на плэйстешн

0
Gradient_Zero

И ежу понятно, что МК еще до конца года забудут

0
ver9iliy

"По состоянию на 24 сентября в нее играли 16 тысяч человек, что в два раза больше, чем у Mortal Kombat 1 - 13 тысяч" Прежде чем высасывать новость из пальца сходи в школу. 16 больше чем 13 в два раза бездарь. И опять же горе аналитик, Стрит файтер вчера в пике было 24298 а у Мортача 24413.

Опять же какие 26к, у Мортача в пике было 38 и новость везде была. Позорник. У тебя даже на графиках у Стрит Файтер стоит один промежуток, а у Мортача другой.

Да страт у Мортала был не особо, но даже так учитывая что в пике было 38, сейчас каждый вечер включая выходные в него играет около 25к игроков, Стрит файтер после своего пика в 70, потеряла больше половины регулярных игроков, каждый вечер собирая онлайн около 23к.

Мамкин аналитик иди в школу.

-2