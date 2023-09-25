Количество игроков в Mortal Kombat 1 в Steam уже меньше, чем в Street Fighter 6

По данным портала Dexerto, количество игроков в файтинге Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios уже сейчас уступает показателям файтинга Street Fighter 6 от Capcom.
Mortal Kombat и Street Fighter - это две самые популярные файтинг-франшизы и одни из самых старых. Каждая из них зародилась в виде аркадных файтингов, а затем успешно перекочевали на консоли и PC.
А в этом году каждая из игр обзавелась достойным продолжением. Как правило, между ними идет противостояние за звание самой популярной игры в жанре, но на этот раз, по мнению фанатов, может появиться явный победитель.
Steam ориентируется на три основных показателя, которые позволяют сделать самостоятельный вывод о состоянии игры: "пик за все время", "пик за 24 часа" и " текущий показатель игроков".По состоянию на 24 сентября благодаря данным Steam Charts можно узнать о показателях популярности Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1. Так, по количеству игроков на пике популярности Mortal Kombat 1 уступает Street Fighter 6 почти в три раза - 26 тыс. против 70 тыс. игроков.
Несмотря на то, что Street Fighter 6 вышла значительно раньше, она по-прежнему сохраняет свою популярность: по состоянию на 24 сентября в нее играли 16 тысяч человек, что в два раза больше, чем у Mortal Kombat 1 - 13 тысяч.
В то же время Mortal Kombat хорошо известен среди своих фанатов и FGC-сообщества как игра с наиболее интересными героями из DLC, благодаря чему можно отойти от канона и добавить в игру таких известных голливудских героев, как Чужой, Хищник и Терминатор.
Возможно, что количество игроков изменится в пользу NetherRealm, так как она анонсировала большой набор персонажей для DLC, в том числе таких, как Хоумлендер из популярного сериала Amazon "Пацаны".
Здесь явно что-то с математикой
А что тут можно сказать про МК и SF:SF в этот раз действительно получился лучше во всем
Хотя я больше всегда любил МК
Там с головой проблемы, он вообще все цифры с потолка взял.
Ну и флаг им в жбан со своей повесткой и уродованием женщин. Сюжетку в мк 11 проходил - также смердит сильными независимыми справедливыми и подонками да слабаками с другой стороны.
В повестке так всегда происходит, нужно для контраста рядом разместить полную противоположность, иначе сильная и независимая не будет так заметна как хотелось бы сценаристам
Ну да. Нет там никакого "Все разные, вне зависимости от пола". Есть сексизм и стрелочка которая не поворачивается. Поэтому это смердящая повестка и не более. Относительно недавно играл в NFC предпоследнюю вроде - часа игры не прошло как от игры разит сексизмом (по отношению к мужскому полу) а одна из гг негритоска такая вся крутышка заводная непобедимая бунтарка. Вонь.
Это из стрит файтер? Там разнообразие как раз и наблюдается. На скриншоте будто аналог Зари из овервоча, но также есть всякие Чун Ли, Кемми и прочие с ореховыми задницами. Все довольны. А на МК после 9 посмотреть - трындец (ну в 10 МБ не уродины).
Нет, ты не понимаешь. Если делают сильную женщину, то рядом обязательно сделают слабохарактерного мужчину, чтобы та еще лучше выделялась. Причем первое это неестественное поведение, вызывая отторжение на эмоциональном уровне, как и все что не входит в привычную картину мира
Вот чё делает запрет на покупки и запрет пиратам.
Эммм, стрит файтер аналогично запрещен к продаже в рф и на нем висит дерьмуво.
Но там не запрещен онлайн
Накаченные паралонном бимбоунитазы не нравятся игрокам? Удивительно!
Tekken 8 выйдет вообще разрыв будет - незерам уже надо щяс(целый) пак выпускать а не тянуть-чтоб вниз не упасть.
Не вижу кардинальных отличий Tekken 7 и 8. Чуточку графон стал лучше, все. Рубаю сам в 7 пока что
Кардинальных и не должно быть. Именно что та же формула + некоторые улучшения. Это нормально. (нет блин файтинг станет игрой от первого лица чтобы цифру 8 оправдать хд)
Я не об этом, а о графике. Все такие же пластиковые куклы. Глянь на изменение графики с мк9 по мк1 - персонажи на людей стали похожи. А глянь на серию Теккен с 5 по 8. Они все одинаковые за исключением чуть под корректированных черт лиц, а так точно такие же мультяшки.
Можно сказать что это стиль такой, но даже глядя на Street Fighter который я ненавижу можно увидеть куда больше улучшение графики.
Проще говоря я вижу Capcom как доильный аппарат. Поменяли цифру названии и будут продавать каждого персонажа как DLC как в Tekken 7. А игра тот же who й только в профиль.
Теккен 8 точно хочу (мне в седьмом нравится режим бесконечных боев с рандомными ботами. Чисто такое микро PvE.). В восьмом он тоже будет, думаю.
Стрит файтер 6 хотел бы попробовать но без покупки хотя бы кода - никак. Либо огрызок демо с одним персонажем.
Пока японцы в файтингах всех уделывают.
МК серия номер один по продажам держу в курсе.
У SF в этот раз прикольный редактор и какой-то открытый мир даже есть. Можно бабку на бой позвать)))
А что у MK есть по мимо сюжета и сетевого режима что может задержать обычного скуфного подпиваса?!
Повестка и изуродованная Таня (возможно, не только она (или как оно там себя воспринимает теперь)).
Мясо, убийства и матюки
Спорный сюжет на 5 часов, абсолютно тупая механика "Камео", отсутствие многих прикольных плюшек из 9 и 11 частей, местами улучшенная, местами более худшая графика, если сравнивать с предыдущей частью, малый ростер бойцов и много чего ещё...что поможет Вам не купить данную игру!
Сюжет в принципе понравился, графика но игру покупать я не буду и играть пиратку тоже, как минимум пока Камео режим не станет как дополнительный, а не по умолчанию-основной.
Никогда не понимал стритфайтер
Превратили в клоунаду из всяких супергероев и прочего фуфла, опять напихали своих сраных ниндзя, забив на других олдовых персов, обещали перезапуск и длительный перерыв - получили очередной мк 9.
смотреть статистику файтингов на ПК такое себе, более всего играет на плэйстешн
И ежу понятно, что МК еще до конца года забудут
"По состоянию на 24 сентября в нее играли 16 тысяч человек, что в два раза больше, чем у Mortal Kombat 1 - 13 тысяч" Прежде чем высасывать новость из пальца сходи в школу. 16 больше чем 13 в два раза бездарь. И опять же горе аналитик, Стрит файтер вчера в пике было 24298 а у Мортача 24413.
Опять же какие 26к, у Мортача в пике было 38 и новость везде была. Позорник. У тебя даже на графиках у Стрит Файтер стоит один промежуток, а у Мортача другой.
Да страт у Мортала был не особо, но даже так учитывая что в пике было 38, сейчас каждый вечер включая выходные в него играет около 25к игроков, Стрит файтер после своего пика в 70, потеряла больше половины регулярных игроков, каждый вечер собирая онлайн около 23к.
Мамкин аналитик иди в школу.