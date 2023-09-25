Количество игроков в Mortal Kombat 1 в Steam уже меньше, чем в Street Fighter 6 ©

По данным портала Dexerto, количество игроков в файтинге Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios уже сейчас уступает показателям файтинга Street Fighter 6 от Capcom.

Mortal Kombat и Street Fighter - это две самые популярные файтинг-франшизы и одни из самых старых. Каждая из них зародилась в виде аркадных файтингов, а затем успешно перекочевали на консоли и PC.

А в этом году каждая из игр обзавелась достойным продолжением. Как правило, между ними идет противостояние за звание самой популярной игры в жанре, но на этот раз, по мнению фанатов, может появиться явный победитель.

Steam ориентируется на три основных показателя, которые позволяют сделать самостоятельный вывод о состоянии игры: "пик за все время", "пик за 24 часа" и " текущий показатель игроков".По состоянию на 24 сентября благодаря данным Steam Charts можно узнать о показателях популярности Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1. Так, по количеству игроков на пике популярности Mortal Kombat 1 уступает Street Fighter 6 почти в три раза - 26 тыс. против 70 тыс. игроков.

Несмотря на то, что Street Fighter 6 вышла значительно раньше, она по-прежнему сохраняет свою популярность: по состоянию на 24 сентября в нее играли 16 тысяч человек, что в два раза больше, чем у Mortal Kombat 1 - 13 тысяч.

В то же время Mortal Kombat хорошо известен среди своих фанатов и FGC-сообщества как игра с наиболее интересными героями из DLC, благодаря чему можно отойти от канона и добавить в игру таких известных голливудских героев, как Чужой, Хищник и Терминатор.

Возможно, что количество игроков изменится в пользу NetherRealm, так как она анонсировала большой набор персонажей для DLC, в том числе таких, как Хоумлендер из популярного сериала Amazon "Пацаны".