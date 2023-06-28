Композитор Devil May Cry 5 работает над саундтреком для Mortal Kombat 1 ©

Композитор Кейси Эдвардс, написавший музыку для Devil May Cry 5, в твиттере сообщил, что успел поработать над саундтреком файтинга Mortal Kombat 1.

Рад сообщить, что я написал музыку для последней игры Mortal Kombat 1, которая выйдет в этом году. Я вырос на MK для SNES, и играл в эту игру намного больше, чем, вероятно, должен был бы делать ребенок моего возраста. Это уникальный и незабываемый опыт в моей карьере и жизни, — отметил Эдвардс.

Стоит отметить, что Эдвардс трудился над саундтреком для новой игры не в одиночку, а в составе «небольшой команды талантливых композиторов».

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.