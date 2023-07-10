На выставке Gamescom 2023 будет представлена демонстрационная версия Mortal Kombat 1 ©

Mortal Kombat 1 будет представлена на выставке Gamescom 2023 в виде демонстрационной версии, которая позволит всем посетителям мероприятия познакомиться с новой многообещающей частью серии файтингов.

Анонсированная в мае трейлером, Mortal Kombat 1 представляет собой перезагрузку саги после событий одиннадцатой части и превращения Лю Канга в бога огня, способного оживлять новую реальность.

"Испытайте новую эру воочию на Gamescom с 23 по 27 августа", - говорится в сообщении NetherRealm Studios, опубликованном в социальных сетях, и не сообщается никаких подробностей о контенте, который можно будет увидеть на выставочной площадке в Кельне.

Сама игра выйдет 19 сентября.