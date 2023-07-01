Новый геймплей Mortal Kombat 1 покажут 6 июля ©

Mortal Kombat 1 официально выйдет 19 сентября по всему миру, и ожидание игры растет с каждым днем. На Summer Game Fest 2023 был показан первый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1, а сетевое тестирование позволило многим поклонникам поиграть в игру.

Ранее разработчик проводил Kombat Kasts в преддверии запуска новых игр Mortal Kombat. На этих стримах демонстрировался новый геймплей и глубокое погружение в механику игры. Kombat Kasts возвращается и для Mortal Kombat 1. Таким образом, 6 июля будет показано больше геймплея для Mortal Kombat 1.

Трансляция намечена на 6 июля, стрим стартует в 20:00 по Москве и будет посвящена системе Kameo.

Кроме того, NetherRealm Studios покажет новый геймплей за Скорпиона и Джонни Кейджа. В то время как фанаты уже видели множество кадров с другими персонажами, Скорпион и Джонни Кейдж были показаны в первом трейлере лишь мельком.

NetherRealm Studios пока не подтвердила продолжительность стрима. Однако Kombat Kasts для Mortal Kombat 11 длился около часа, и разработчик может использовать аналогичный подход для новой игры.