Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4824 WHQL: Поддержка Mortal Kombat 1 и The Crew Motorfest

Доступна новая версия драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4672 WHQL для Windows 11 и Windows 10. В новом обновлении Intel Game On Driver добавлена поддержка новых игр Mortal Kombat 1 и The Crew Motorfest для видеокарт Intel Arc.
Компания Intel объявила о доступности драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver версии 31.0.101.4824 WHQL.
Что нового
Intel Game On Driver
Добавлена поддержка Intel Game On Driver для графики Intel Arc A-series для следующих игр:
- The Crew Motorfest
- Mortal Kombat 1
Исправленные проблемы
Видеокарты Intel Arc
- В игре Fortnite (DX12) могут возникать мерцающие искажения во время игры. Эта проблема была исправлена.
- Вентилятор устройства мог часто увеличивать скорость на некоторых продуктах Intel Arc Graphics. Этот недостаток также был устранен.
Процессоры Intel Core
- В игре Tactics Ogre Reborn (DX11) могут возникать мерцающие искажения во время диалоговых сцен. Эта проблема теперь решена.
Если вы используете какие-либо из вышеуказанных приложений или сталкивались с подобными проблемами, рекомендуется обновить драйвер до последней версии.
Известные проблемы
Известные проблемы в обновлении драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4824:
Видеокарты Intel Arc:
- Starfield (DX12): Нестабильность в некоторых зонах игры.
- Starfield (DX12): Повреждения текстур при использовании динамического масштабирования разрешения (Dynamic Resolution Scaling). Обходное решение: изменить ползунок масштабирования разрешения.
- Starfield (DX12): Мерцание текстур на источниках света во время игры.
- Starfield (DX12): Низкая детализация текстур на определенных объектах в игре.
- В игре "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12) на персонажах может наблюдаться искажение текстур. При использовании некоторых мод
- Кампания в игре "Halo Infinite (DX12)" может вызывать сбой приложения на некоторых системных конфигурациях.
- В игре "Dead by Daylight* (DX11)" может происходить сбой приложения во время игры.
- Topaz Video AI может столкнуться с ошибками при использовании некоторых моделей для улучшения видео.
- При выполнении операций рендеринга в программе Adobe After Effects может возникать аварийное завершение приложения.
- Некоторые ноутбуки с графикой Intel Arc A-Series могут неправильно отображать завышенное значение по умолчанию для тактовой частоты. Это означает, что инструменты или программы, которые мониторят или отображают тактовую частоту графического процессора, могут показывать значение, которое выше, чем реальная рабочая частота устройства.
Видеокарты Intel Iris Xe MAX:
- Установка драйвера может быть неуспешной на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX. Для успешной установки может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.