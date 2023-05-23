Первый геймплей Mortal Kombat 1 покажут 8 июня во время Summer Game Fest ©

8 миллионов просмотров трейлера Mortal Kombat 1 - это идеальная лакмусовая бумажка для определения того, как сообщество ожидает возвращения комбатантов Эда Буна. Ждете ли вы первого геймплейного ролика? У Джеффа Кили есть хорошие новости для всех поклонников боевой саги!

Журналист, ведущий и организатор видеоигровых мероприятий вышел в социальные сети, чтобы сообщить, что он готов показать первые игровые сцены перезагрузки серии Mortal Kombat. Среди крупных анонсов Summer Game Fest 2023, обещанных Кили, будет место для мировой премьеры геймплея Mortal Kombat 1.

Мировая премьера будет сопровождаться речью Эда Буна: топ-менеджер студии NetherRealm выйдет на сцену игрового мероприятия, подготовленного в Кили, чтобы рассказать о работе, которую он проводит для развития и "повторного запуска" серии файтингов.

Summer Game Fest пройдет 8 июня.