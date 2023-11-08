Продажи Mortal Kombat 1 превысили 3 млн копий - Warner Bros нацелилась на игры-сервисы

Согласно финансовому отчету Warner Bros., опубликованному в последние несколько часов, с момента выхода игры Mortal Kombat 1 в середине сентября было продано 3 млн. Копий, хотя неясно, к какой дате относятся эти данные, но ясно, что издатель сосредоточится на игры-сервисах.
Ранее мы уже сообщали о том, что помимо киносектора, игры также демонстрируют высокие темпы роста, основываясь на последних финансовых показателях Warner Bros.
Говоря о различных франшизах, распространившихся на видеоигры, среди которых Гарри Поттер, Бэтмен и Mortal Kombat, сообщается, что Mortal Kombat 1 была продана тиражом около 3 млн. Копий с момента ее запуска в середине сентября.
Этот результат также побуждает Warner Bros. "Продолжать инвестировать больше капитала и ресурсов в этот бизнес". Кроме того, налицо стремление к расширенной поддержке по типу "живого сервиса".
Наша цель - перевести наши основные франшизы с производства, в основном основанного на 3-4-летних планах выпуска на ПК и консолях, на выпуск большего количества игр с поддержкой живого сервиса, мультиплатформенных и free-to-play расширений, с тем чтобы пользователи тратили на игры больше времени.
Исходя из этого, вероятность того, что Suicide Squad: Kill the Justice League вырвется из структуры живого сервисов, невелика, несмотря на менее чем восторженную реакцию публики на ее презентацию.
Ну что тут могу сказать , скажу лиж одно: Сочувствую тем кто приобрел этот огрызок.
ага, нашлись всё же кто купил челопука 2
купили dlc по фулл прайсу, вот же неумные
вот игоры сервисы вас и погубят там но поначалу хапнуть успеете главное прибыль успеть фиксануть
чо такое игры-сервисы? если такое гaвнище как игра про готем, то я пас