Скальперы продают коды на стресс-тест Mortal Kombat 1 по сумасшедшим ценам ©

Стресс-тест Mortal Kombat 1 уже не за горами, о чем сама NetherRealm неоднократно объявляла. И теперь в сети появились фотосвидетельства того, что ключи для стресс-теста игры продаются по сумасшедшим ценам, доходящих до тысячи долларов на eBay.

Однако это еще более парадоксально, если принять во внимание продолжительность инициативы: она завершится всего через два дня. 26 июня возможность играть в новую Mortal Kombat онлайн будет закрыта, что фактически сделает покупку цифрового кода бесполезной, за исключением чуть более двадцати четырех часов.