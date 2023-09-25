Согласно Digital Foundry, Mortal Kombat 1 впечатляет на PS5 и Xbox Series, но слишком тяжела для Nintendo Switch

Как мы знаем, версия Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch приводит игроков в ярость, особенно учитывая более высокую, чем средняя цена продажи, до такой степени, что Эд Бун пообещал, что это будет исправлено.
Digital Foundry составила длинный список проблем, связанных с этими выпусками: чрезмерное время загрузки, не отвечающий интерфейс, трудности с рендерингом ресурсов, а также явно существенно более низкое разрешение, чем у консолей Microsoft и Sony.
В частности, мы говорим о динамическом разрешении 756p в док-режиме, которое, однако, падает до 576p во время самых насыщенных эпизодов или даже до 396p в портативном режиме. И все это без малейшей возможности достичь цели в постоянных 60 кадрах в секунду, хотя зачастую частота кадров значительно ниже 30 кадров.
Итак, если Mortal Kombat 1 — это катастрофа на Nintendo Switch, как игра работает на PS5 и Xbox Series? Намного, намного, намного лучше: динамичные 4K с максимальным разрешением 1800p (динамический 1440p с максимальным разрешением 1080p на Series S), существенно более высокое качество контента и стабильные, непоколебимые 60 кадров в секунду.