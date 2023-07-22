Создатель "Неуязвимого" Роберт Киркман в восторге от появления Омни-Мэна в Mortal Kombat 1 ©

Омни-Мэн был подтвержден как гостевой персонаж в Mortal Kombat 1. Мы еще не знаем точно, когда он появится, но, скорее всего, поклонники могут ожидать его появления в конце этого года после выхода игры в сентябре.

Журналистам удалось встретиться с Робертом Киркманом на San Diego Comic-Con и спросить у создателя "Неуязвимого", как он относится к появлению Omni-Man в Mortal Kombat. Писатель с трудом сдерживал свой энтузиазм, рассказывая о том, как он пытался заполучить других созданных им персонажей, таких как Ниган, в предыдущие игры Mortal Kombat, но звезды так и не сошлись. Он даже начал рассказывать о том, как круты фаталити Омни-Мэна, но о конкретике умолчал.

Боже мой, у меня ноги подкосились. У меня есть персонаж в игре Mortal Kombat, вы что, шутите? Каждый раз, когда они выпускают DLC, я говорю: "А можно туда добавить Нигана? А можно туда Мишонн? Что мы делаем? Я умолял их: "Что я должен сделать, давайте сделаем это!". Реакция на "Неуязвимого" была настолько большой, что мы начали общаться с Эдом Буном. Это потрясающе, я видел столько всего. Фаталити Омни-Мэна... о боже. Это величайшее зрелище. Когда мы закончим с производством, я расскажу вам кое-что. Я так рад, что один из моих персонажей есть в Mortal Kombat.

В Kombat Pack 1 к Омни-Мэну присоединятся такие персонажи, как Хоумлендер и Миротворец. Если NetherRealm решила именно так начать свой список DLC-персонажей, то можно только представить, что будет дальше. В Mortal Kombat было много действительно удивительных приглашенных персонажей, но это многообещающее начало.