Стал известен состав и особенности различных изданий файтинга Mortal Kombat 1

Это официально - игра Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios выходит 19 сентября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch. Предварительные заказы начнут действовать 19 мая, предоставляя доступ к предстоящей бета-версии и Шанг Цунгу в качестве играбельного персонажа. В новом FAQ разработчик подтвердил, что бета-версия выйдет в августе.
Файтинг будет иметь три издания - стандартное ($69,99), премиум ($109,99) и Kollector's Edition ($249,99). Цены одинаковы для всех платформ, хотя издание Kollector's Edition эксклюзивно для Xbox Series X/S и PS5. Те, кто приобретет это издание или Premium Edition, также получат ранний доступ к игре 14 сентября.
Наряду с ранним доступом, Premium Edition включает 1 250 Dragon Krystals (внутриигровая валюта) и Kombat Pack, в который входит скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа. Kombat Pack также предоставляет ранний доступ к шести новым персонажам и пяти новым бойцам Kameo, которые появятся после запуска игры.
Коллекционное издание включает в себя все содержимое Премиум-издания, но с 1 450 дополнительными кристаллами Дракона. Вы также получите скульптуру Лю Канга, вдохновленный внутриигровой скин, три художественных принта и стилбук.
Версии для Xbox Series X/S и PS5 разрабатываются NetherRealm Studios. Однако QLOC работает над портом для ПК, а Shiver Entertainment и Saber Interactive разрабатывают версию для Nintendo Switch.
9000 бублей за премиум, кошмар, я 11 часть покупал на релизе за 1500
У них там у всех крыша поехала уже, игры становятся хуже, выходят буквально сломанными, нерабочими, зато денег они хотят всё больше и больше.
Ты удивлëн?
ну в стиме может меньше цена будет
Подожду какой-нибудь комплит эдишн. А то купил премиум 11й, потом снова длс докупай.
Кому дорого, есть самый дешёвый вариант. Йо-хо-хо, как говорится! Кто понял тот понял.
там дерьмуво будет по любому
а до йо-хо-хо придется ждать((
Поднять паруса)
Ничего. Сломают рано или поздно)
Свистать всех наверх!
Цены показывают раньше чем геймплей, ох этот дивный новый мир.
Ну что, региональные цены будут, или как у Близов, без них, а так всегда есть зелёный сайт)
Последние релизы ВБ имели регионалки. Завтра узнаем когда откроют предзаказы
"Dragon Krystals (внутриигровая валюта)" - что ж, ставлю на то, что выйдет очередная помойка. Последняя часть уже ей была.
Надеюсь сразу чит будет на все эти лохотронские волюты.