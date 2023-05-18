Стал известен состав и особенности различных изданий файтинга Mortal Kombat 1 ©

Это официально - игра Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios выходит 19 сентября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch. Предварительные заказы начнут действовать 19 мая, предоставляя доступ к предстоящей бета-версии и Шанг Цунгу в качестве играбельного персонажа. В новом FAQ разработчик подтвердил, что бета-версия выйдет в августе.

Файтинг будет иметь три издания - стандартное ($69,99), премиум ($109,99) и Kollector's Edition ($249,99). Цены одинаковы для всех платформ, хотя издание Kollector's Edition эксклюзивно для Xbox Series X/S и PS5. Те, кто приобретет это издание или Premium Edition, также получат ранний доступ к игре 14 сентября.

Наряду с ранним доступом, Premium Edition включает 1 250 Dragon Krystals (внутриигровая валюта) и Kombat Pack, в который входит скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа. Kombat Pack также предоставляет ранний доступ к шести новым персонажам и пяти новым бойцам Kameo, которые появятся после запуска игры.

Коллекционное издание включает в себя все содержимое Премиум-издания, но с 1 450 дополнительными кристаллами Дракона. Вы также получите скульптуру Лю Канга, вдохновленный внутриигровой скин, три художественных принта и стилбук.

Версии для Xbox Series X/S и PS5 разрабатываются NetherRealm Studios. Однако QLOC работает над портом для ПК, а Shiver Entertainment и Saber Interactive разрабатывают версию для Nintendo Switch.