Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.9 123 оценки

Стал известен состав и особенности различных изданий файтинга Mortal Kombat 1

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butcher69
Новости

Это официально - игра Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios выходит 19 сентября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch. Предварительные заказы начнут действовать 19 мая, предоставляя доступ к предстоящей бета-версии и Шанг Цунгу в качестве играбельного персонажа. В новом FAQ разработчик подтвердил, что бета-версия выйдет в августе.

Файтинг будет иметь три издания - стандартное ($69,99), премиум ($109,99) и Kollector's Edition ($249,99). Цены одинаковы для всех платформ, хотя издание Kollector's Edition эксклюзивно для Xbox Series X/S и PS5. Те, кто приобретет это издание или Premium Edition, также получат ранний доступ к игре 14 сентября.

Наряду с ранним доступом, Premium Edition включает 1 250 Dragon Krystals (внутриигровая валюта) и Kombat Pack, в который входит скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа. Kombat Pack также предоставляет ранний доступ к шести новым персонажам и пяти новым бойцам Kameo, которые появятся после запуска игры.

Коллекционное издание включает в себя все содержимое Премиум-издания, но с 1 450 дополнительными кристаллами Дракона. Вы также получите скульптуру Лю Канга, вдохновленный внутриигровой скин, три художественных принта и стилбук.

Версии для Xbox Series X/S и PS5 разрабатываются NetherRealm Studios. Однако QLOC работает над портом для ПК, а Shiver Entertainment и Saber Interactive разрабатывают версию для Nintendo Switch.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Qjets_28

9000 бублей за премиум, кошмар, я 11 часть покупал на релизе за 1500

6
Kazerad

У них там у всех крыша поехала уже, игры становятся хуже, выходят буквально сломанными, нерабочими, зато денег они хотят всё больше и больше.

0
Punisher1 Kazerad

Ты удивлëн?

0
SULIK 712

ну в стиме может меньше цена будет

0
spaMER_ID

Подожду какой-нибудь комплит эдишн. А то купил премиум 11й, потом снова длс докупай.

4
DeathCold

Кому дорого, есть самый дешёвый вариант. Йо-хо-хо, как говорится! Кто понял тот понял.

2
dreamevil2067

там дерьмуво будет по любому

а до йо-хо-хо придется ждать((

3
Юркец

Поднять паруса)

0
DeathCold dreamevil2067

Ничего. Сломают рано или поздно)

0
DeathCold Юркец

Свистать всех наверх!

0
FlexGum

Цены показывают раньше чем геймплей, ох этот дивный новый мир.

2
Niphestotel

Ну что, региональные цены будут, или как у Близов, без них, а так всегда есть зелёный сайт)

0
Kamishini1993

Последние релизы ВБ имели регионалки. Завтра узнаем когда откроют предзаказы

0
SEAL-KillerXXL

"Dragon Krystals (внутриигровая валюта)" - что ж, ставлю на то, что выйдет очередная помойка. Последняя часть уже ей была.

0
Папка Дженнаты Ортеги

Надеюсь сразу чит будет на все эти лохотронские волюты.

0