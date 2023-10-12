Свежий патч для Mortal Kombat 1 призван исправить кошмарное состояние файтинга на Nintendo Switch

Вышедший в сентябре этого года новый файтинг Mortal Kombat 1 разочаровал многих владельцев Nintendo Switch. Проект на портативной консоли пугал качеством визуальной составляющей и техническими проблемами. Разработчики из студии NetherRealm все еще пытаются исправить Switch-версию проекта, и новое обновление должно решить ряд главных проблем. Mortal Kombat 1 в портативном режиме должен выглядеть лучше и работать намного стабильнее.
Новый патч для Mortal Kombat 1 посвящен исключительно версии игры на Nintendo Switch. Разработчики решили сосредоточить свои силы на исправлении и улучшении визуальной стороны файтинга. В этом обновлении была улучшена графика игры, внесены серьезные правки в общую стабильность, и запущен первый сезон для режима Вторжения.
Примечания к патчу:
- Первый сезон "Вторжения"
- Изменения баланса игрового процесса
- Исправления в таблице лидеров
- Визуальные улучшения и исправление ошибок общего характера
- Улучшение производительности
- Улучшение времени загрузки
- Исправления стабильности
- Исправления локализации
Для тех, кто не помнит, как выглядела Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch в момент релиза, вы можете ознакомиться с геймплеем и скриншотами в отдельной заметке.
В NetherRealm Studios сообщили, что продолжат отслеживать состояние файтинга на всех платформах. Они уже готовят следующее обновление, которое должно улучшить отклик с сервером на ПК и консолях.
Лучше бы этого бойца запустили в игру (я про скриншот), чем обещаных. 😅
Это хамелеон) она в сюжете светилась на заднем плане еще ее вроде сливали в комбат паке 1 как камео персонажа.
Камелеона, а не хамелеон.