на главную
об игре
Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 529 оценок

Свежий патч для Mortal Kombat 1 призван исправить кошмарное состояние файтинга на Nintendo Switch

©
Gutsz
Новости

Вышедший в сентябре этого года новый файтинг Mortal Kombat 1 разочаровал многих владельцев Nintendo Switch. Проект на портативной консоли пугал качеством визуальной составляющей и техническими проблемами. Разработчики из студии NetherRealm все еще пытаются исправить Switch-версию проекта, и новое обновление должно решить ряд главных проблем. Mortal Kombat 1 в портативном режиме должен выглядеть лучше и работать намного стабильнее.

Новый патч для Mortal Kombat 1 посвящен исключительно версии игры на Nintendo Switch. Разработчики решили сосредоточить свои силы на исправлении и улучшении визуальной стороны файтинга. В этом обновлении была улучшена графика игры, внесены серьезные правки в общую стабильность, и запущен первый сезон для режима Вторжения.

Примечания к патчу:

  • Первый сезон "Вторжения"
  • Изменения баланса игрового процесса
  • Исправления в таблице лидеров
  • Визуальные улучшения и исправление ошибок общего характера
  • Улучшение производительности
  • Улучшение времени загрузки
  • Исправления стабильности
  • Исправления локализации

Для тех, кто не помнит, как выглядела Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch в момент релиза, вы можете ознакомиться с геймплеем и скриншотами в отдельной заметке.

В NetherRealm Studios сообщили, что продолжат отслеживать состояние файтинга на всех платформах. Они уже готовят следующее обновление, которое должно улучшить отклик с сервером на ПК и консолях.

0
3
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Зачем Банить

Лучше бы этого бойца запустили в игру (я про скриншот), чем обещаных. 😅

-1
U1traMagnum

Это хамелеон) она в сюжете светилась на заднем плане еще ее вроде сливали в комбат паке 1 как камео персонажа.

-1
ugf16349 U1traMagnum

Камелеона, а не хамелеон.

0