Утечка раскрывает список играбельных персонажей в Mortal Kombat 1 и проблемы с производительностью на Nintendo Switch

Уже через две недели состоится релиз перезапуска всей культовой серии Mortal Kombat. Разработчики из студии NetherRealm намереваются обновить привычный таймплайн знакомой истории файтинга, переписав оригинальный сюжет, события и персонажей. Это означает, что нас ждут обновленные хорошо знакомые герои и совершенно новые бойцы, которым уготована важная роль в новом мире Mortal Kombat 1. Благодаря недавней утечке мы можем узнать, какие персонажи определят судьбу Земного царства на этот раз.
Mortal Kombat 1 официально появится на прилавках магазинов 14 сентября, но похоже, некоторые счастливчики уже получили свои физические копии нового файтинга. Теперь они активно делятся своими впечатлениями об игре и публикуют полный список всех играбельных персонажей, включая камео бойцов.
Пользователь с ником rearisen, ответственный за утечку, получил свою копию файтинга на Nintendo Switch. Как оказалось, Mortal Kombat 1 на портативной консоли выделяется "ужасной" оптимизацией. Вот, что он написал об этой версии игры:
Игра возвращается к своим корням в плане файтинга. Лаги и разрывы экрана сильнее всего проявляются в начале и конце эпизодов и перед сюжетными боями.
Да, геймплей хорош, просто разрешение немного пиксельное.
Конечно, есть вероятность, что версия Mortal Kombat 1 для Switch получит обновление в день своего релиза, однако учитывая последние игровые релизы, можно ожидать чего угодно. Игрокам остается надеяться только на то, что игра на PS5, Xbox Series X|S и ПК будет работать стабильнее.
Ростер помойка
Аватарки у персов это отдельные мемы
Нам нужен мортал со всеми персами по типу армагеддона только на новом движке, а они нам эту шнягу с комео впаривают!
В игре все бои будут два на два что-ли?
Хуже
Опять Нинтендо в пролëте. Вообще, что за челы просирают бабки на этот бесполезный кирпич? Ещë про Xbox S что-то там вякали... Вот она по настоящему плохая и ненужная приставка.
та кто ж последний то перс?
Нитара либо Кано. Непривычно видеть ростер без Кано
Хотя нет, зачем в ростере Кано когда в нем же нет ни Сони ни Джакса...какой же отвратительный и скромный подбор бойцов если разобраться О_о
а между Хавиком и Ашрой разве не Нитара?
А вот хз, я ниже спросил кто это
Дринкинс, ху из ит?
нитара, судя по крыльям