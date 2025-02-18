В Mortal Kombat 1 могут вернуться харакири

Недавно датамайнеры Mortal Kombat 1 обнаружили несколько весьма убедительных файлов, которые, по-видимому, указывают на то, что Харакири вернутся после многих лет отсутствия.

Для тех, кто забыл, стоит отметить, что Харакири первый и последний раз появились в Mortal Kombat: Deception 2004 года. Это особый прием, в котором игрок, проигравший раунд, имеет возможность закончить матч самостоятельно, а не позволить противнику выполнить Fatality.

Пользователь, известный как InfiniteNightZ, опубликовал на Reddit видео, демонстрирующее ранее не публиковавшиеся анимации, в которых персонажи заканчивают бой самостоятельно. Например, Сектор запускает ракету в себя, а Хоумлендер в страхе улетает с арены.

По имеющимся данным, все персонажи Mortal Kombat 1 имеют схожую анимацию, за исключением Омни-Мена и Конана-варвара. InfiniteNightZ отмечает, что эти Хара-Ки, скорее всего, появятся в файтинге, чтобы заменить стандартные Квиталити в онлайн-режиме, поскольку они упоминаются в коде игры.