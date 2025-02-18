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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 949 оценок

В Mortal Kombat 1 могут вернуться харакири

monk70
Новости

Недавно датамайнеры Mortal Kombat 1 обнаружили несколько весьма убедительных файлов, которые, по-видимому, указывают на то, что Харакири вернутся после многих лет отсутствия.

Для тех, кто забыл, стоит отметить, что Харакири первый и последний раз появились в Mortal Kombat: Deception 2004 года. Это особый прием, в котором игрок, проигравший раунд, имеет возможность закончить матч самостоятельно, а не позволить противнику выполнить Fatality.

Пользователь, известный как InfiniteNightZ, опубликовал на Reddit видео, демонстрирующее ранее не публиковавшиеся анимации, в которых персонажи заканчивают бой самостоятельно. Например, Сектор запускает ракету в себя, а Хоумлендер в страхе улетает с арены.

По имеющимся данным, все персонажи Mortal Kombat 1 имеют схожую анимацию, за исключением Омни-Мена и Конана-варвара. InfiniteNightZ отмечает, что эти Хара-Ки, скорее всего, появятся в файтинге, чтобы заменить стандартные Квиталити в онлайн-режиме, поскольку они упоминаются в коде игры.

21
12
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Oshiro Mugen

Я так понял, вообще все может вернутся в МК1, кроме игроков.

38
LIMITRON

ну и треш

2
Робот Колдун

Не надо их в мк1 добавлять, оставьте эти наработки для следующей части. Эту уже ничего не спасёт

1
HappyWylde

согласна этот MK и так уже стал Треш Помойкой

0
Беркут Слеер

Гуманно ничего не скажешь, но учитывая -- мясорубку с: носорогами, киборгами, роботами фэнтезийными персонажами, вряд ли на такое кто внимание обратит.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну это точно сделает игру самой окупаемой за всю историю МК. Да что там! За всю историю игростроя! // Александр Королёв

0
Kamishini1993

когда нибудь выйдет мк в котором будут все добивания что когда либо были

0
Керж93

Не выйдет, иначе как они бабло стричь с народа будут?

0
Pravdarub

Лучше бы они заместо этого MK инджастин новый пилили.

0
Lourens_Shiba

Хоумлэндер тупо улетел)

0
211186

Когда ее уже бесплатно раздадут?

0
HappyWylde

лучше бы этому MK Харакири уже сделали

0