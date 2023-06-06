В Mortal Kombat 1 вернутся полюбившиеся бойцы ©

В конце этой недели мы увидим первый геймплей из Mortal Kombat 1, а Эд Бун и его команда вскоре должны раскрыть больше карт. В боях будут использоваться навыки известных бойцов, не представленных в Mortal Kombat 11.



В день официальной презентации последней части серии Mortal Kombat был раскрыт первоначальный список героев (Лю Кан, Скорпион, Саб-Зиро, Рэйден, Кун Лао, Китана, Милина, Шан Цзун, Джонни Кейдж), при этом разработчики подчеркнули, что это не окончательный список бойцов.



NetherRealm Studios до сих пор не приступила к широкой рекламной кампании и анонсу всех вещей, включая полный ростер персонажей, хотя последнее сообщение от главы студии подливает масла. Эд Бун подтвердил, что в Mortal Kombat 1 появятся бойцы, за которых мы не имели возможности поиграть в последнее время.

Слова главы МК напрямую касаются слухов, согласно которым в грядущем файтинге нас ждет значительно обновленный ростер персонажей, в который мы найдем несколько вернувшихся лиц.



Так, существует большая вероятность того, что в Mortal Kombat 1 могут вернуться Рейко или Рептилия.