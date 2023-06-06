В Mortal Kombat 1 вернутся полюбившиеся бойцы

В конце этой недели мы увидим первый геймплей из Mortal Kombat 1, а Эд Бун и его команда вскоре должны раскрыть больше карт. В боях будут использоваться навыки известных бойцов, не представленных в Mortal Kombat 11.
В день официальной презентации последней части серии Mortal Kombat был раскрыт первоначальный список героев (Лю Кан, Скорпион, Саб-Зиро, Рэйден, Кун Лао, Китана, Милина, Шан Цзун, Джонни Кейдж), при этом разработчики подчеркнули, что это не окончательный список бойцов.
NetherRealm Studios до сих пор не приступила к широкой рекламной кампании и анонсу всех вещей, включая полный ростер персонажей, хотя последнее сообщение от главы студии подливает масла. Эд Бун подтвердил, что в Mortal Kombat 1 появятся бойцы, за которых мы не имели возможности поиграть в последнее время.
Слова главы МК напрямую касаются слухов, согласно которым в грядущем файтинге нас ждет значительно обновленный ростер персонажей, в который мы найдем несколько вернувшихся лиц.
Так, существует большая вероятность того, что в Mortal Kombat 1 могут вернуться Рейко или Рептилия.
Хотелось бы снова увидеть Страйкера в МК
Играть за обычного копа с дубинкой и шокером против сверхсильных существ было довольно свежо
Эрмак, Сайбер
После mk trilogy эта игра меня очень расстроила
я дубу дал или чё? на кой лю кангу-шинко то возвращать чтоб проблемы были?
Это другая вселенная (перосмысление), он там добрый будет. А хулиганят начнут Кунг Лао и Лью Канг, совращая девствено-чистых Милену и Китану, и приставая к безобидному, рукодельному крестьянину Саб зиро
а почему ты про Шинока подумал? В первую очередь я бы подумал о Рейко, Джареке и Кае, которые по сути нигде больше не появлялись
я надеюсь, что это как-то связано со смайлом в конце и, соответственно, Рептилией. Сколько его уже не было в ростере
Судя по тому что базарит Лю в трейлере он вообще никак не воспользовался получеными силами. Он просто сделал мир свободный от воли кроники которая создавала для каждого человека угодную ей линию судьбы. А он тупо вернул всех отморозков, но сказал что теперь вы сами будете выбирать кем хотите быть, я мешать и навязывать не буду, но если что вломлю вам звиздюлей.
потому - эд бун любит извращять сюжет на зло балансу (не игровому а между тьмой и светом)
на арене одни и те же) вот чувствуется как бойцы их ущемляют в создании новых)
а ростер большой не могут сделать, в баланс ещё больше не смогут=)
Ой да неужели? А где Мотаро, Онага, Блейз ? Овкорсссс перезагрузка но всё же.
да онаге по любому придти придётся после всего что было в сюжете- короче онага приди и порядок наведи.
кстати мотаро так и не появился не в одной 3D части начиная с мк9, поэтому умк3 для меня до сих является лучшей частью мк в принципе
киборгов верните всех 3 по отдельности, хотябы LK-4D4 мне хватит