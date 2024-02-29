Выпущено обновление Mortal Kombat 1, добавляющее поддержку кросс-игры

NetherRealm Studios выпустила обновление для Mortal Kombat 1 от 28 февраля. Этот патч наконец-то добавляет поддержку кросс-игры между ПК и консолями.
Обновление добавляет в ростер Миротворца, а также скины UMK3 для Скорпиона, Рептилии и Смоука и скин MK3 для Саб-Зиро. Более того, Джанет Кейдж станет доступна в качестве персонажа Камео в марте 2024 года. Игроков также ждут корректировки и улучшения ИИ, а также исправления списка приёмов. Это обновление также исправляет несколько визуальных проблем и решает проблему, из-за которой физика ткани активируется на замороженных противниках во время внутриигровых атак Fatal Blow.
Как уже было сказано, самой большой особенностью этого патча является поддержка кроссплея. Игроки на ПК могут сразиться с игроками на Xbox Series X|S и PS5 в приватных матчах, а также в Ranked Kombat League и Kasual Versus.
Также стоит отметить, что это обновление исправляет онлайн-проблему, из-за которой частота кадров падала, когда противник постоянно делал паузу во время матча; устраняет проблему онлайн-отката, из-за которой визуальные эффекты персонажей меняются при блокировании определенных бруталити, начинающихся с атаками при низком уровне здоровья.
С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.
Наделать кучу скинов (умудриться показать их в игре), потом продавать отдельно - старо как мир.
Как соль на рану...