Звезда из "Стражей галактики" поиграл в Mortal Kombat 1 и рассказал о своем любимом персонаже ©

Компания Warner Bros. совместно с разработчиками из студии NetherRealm на днях представили эффектный рекламный ролик для Mortal Kombat 1. Ключевую роль в нем сыграл актер Дэйв Батиста, наиболее известный по роли Дракса в супергеройской трилогии "Стражи галактики". Он не только стал главным лицом нового трейлера ожидаемого файтинга, но и успел лично опробовать новую часть Mortal Kombat.

Создатели файтинга Mortal Kombat 1 пригласили Дэйва Батисту на небольшую игровую сессию, где он успел раньше всех ознакомиться с новой игрой. Как оказалось, актер является уже давним фанатом жестокой серии Mortal Kombat и в свое время успел поиграть в самые разные части файтинга, включая первые.

Дэйв Батиста признался, что его самым любимым персонажем всегда был Лю Кан из-за приятного боевого стиля и способности проводить мощные удары ногами. Вторым обожаемым персонажем для него стал Скорпион из-за фирменной фразы "Get Over Here", когда он притягивает цепью своего оппонента. В целом, Батисте понравилась реализация этих персонажей и в Mortal Kombat 1, где играть за них стало еще приятнее.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.