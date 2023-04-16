Слухи: стало известно, сколько выручки принесла Mortal Kombat 11

По словам Мэтта Уэлша, бывшего глобального бренд-менеджера Warner Bros. Entertainment, с момента выхода Mortal Kombat 11 принесла впечатляющий доход в размере $500 млн. Информация об этом появилась на его официальном профиле в Linkedin.
Полагается, что во всем мире было продано около пятнадцати миллионов копий игры, тем самым она стала самым большим коммерческим успехом франшизы. И даже больше: Mortal Kombat 11 обошла почти всех конкурентов в этом жанре, включая Tekken 7 с десятью миллионами копий и Street Fighter 5 с семью миллионами копий.
Mortal Kombat 11 — видеоигра в жанре файтинг, разработанная NetherRealm Studios и изданная Warner Bros. Games для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в 2019 году.
Так "выручка" или все же "доход"?
Или автор поста пока не определился?
Интересно, а сколько было продано картриджей на сегу. В нее помнится рубились все кому не лень.
Касательно бренда и маркетингового потенциала, то да, Morta Kombat впереди. Вот только есть более важный аспект, который становится всё более важным - комбат-механика. Ближайший конкурент - Street Fighter, сделал огромный шаг на пути решения проблем 2D-файтингов - зонинга и спама. И сделал бой более контактным. А что сделают разработчики MK? Красивой графикой и мясными фаталити уже не отделаться