Слухи: стало известно, сколько выручки принесла Mortal Kombat 11 ©

По словам Мэтта Уэлша, бывшего глобального бренд-менеджера Warner Bros. Entertainment, с момента выхода Mortal Kombat 11 принесла впечатляющий доход в размере $500 млн. Информация об этом появилась на его официальном профиле в Linkedin.

Полагается, что во всем мире было продано около пятнадцати миллионов копий игры, тем самым она стала самым большим коммерческим успехом франшизы. И даже больше: Mortal Kombat 11 обошла почти всех конкурентов в этом жанре, включая Tekken 7 с десятью миллионами копий и Street Fighter 5 с семью миллионами копий.

Mortal Kombat 11 — видеоигра в жанре файтинг, разработанная NetherRealm Studios и изданная Warner Bros. Games для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в 2019 году.