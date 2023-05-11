По словам надёжного инсайдера, новая Mortal Kombat называется Mortal Kombat 1 и выйдет на PS5, Xbox Series, ПК и Switch

NetherRealm Studios и Warner Bros. Games готовят анонс следующей игры из серии Mortal Kombat и согласно известному неофициальному источнику информации в ней не будет цифры 12 в названии, так как это фактически перезагрузка серии.
Уже известный инсайдер Billbil-kun, известный тем, что заранее раскрывает ежемесячные новости PlayStation Plus и Games with Gold, сообщил, что Mortal Kombat — это название новой игры от NetherRealm Studios, которая выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК.
Согласно информации, полученной Billbil-kun, объявление будет сделано очень скоро, и, как и следовало ожидать, будет представлено несколько изданий. Игра будет дороже на PS5 и Xbox Series, где она будет стоить 79,99 евро, но вы можете выбрать версию Premium, которая стоит более 110 евро, или обычную версию Kollector, которая будет стоить более 240 евро.
Прошлое поколение слабее свича? Понимаю понимаю
На свиче стримом идет
А типа Playstation 4 и XBOX ONE стриминг не потянут? Особенно Microsoft, которых обвиняют в монополии на облачные технологии.
На свиче разрешение будет 480p в 20 кадров и мыло мыльное, на таком маленьком экране прокатит для детей!
И часто игры стримом на пс4 и хбох оне выходят? На свиче каждая вторая игра в таком виде.
Кто это писал?
Звучит будто "она будет стоить 79,99 евро, но не расстраиваетесь за такую большую цену , ведь вы можете выбрать версию Premium за 100 евро. Что? опять цена не устраивает, ну так берите обычную версию Kollector, всего за 240 евро "
Там ещё забыли дописать, что если не хотите тратить такие деньги на консоле, то можете взять более дешёвую копию игры на ПК за 500 евро.
Empress edition ?
Опять перезагрузка... Хотя после того, что ранее наворотили может и не такой плохой вариант.
Главное, что бы не был очередной пересказ той же самой истории с турниром.
Да именно так оно и будет. Я вот процентов на 90 уверен что они упорятся в истори великого Кун Лал, который под обучением Лю Кана не слился об Горо и оставался чемпионом смертельной битвы на протяжении 9 турниров. То есть по факту будет таже самая история, но под другим углом. Раньше земляне проигрывали 9 туриков подряд, а теперь внешний мир на пососе. А тут только уже остаётся вопрос кто рулит внешним миром, не удивлюсь что там Онага так и останется императором. Если все будет не так то я нуууууу очень сильно удивлюсь.
Давайте уж на пс 3 и бокс 360 тогда
Опять "Перезапуск", наверное, самая "перезагружаемая" серия игр, где лор почти невозможно изучить, так как вроде всё в общих чертах одинаково, но при этом всё по разному...
Вы та совсем?!
Я думал 9 часть 2011 года была
А там предложат оригинальную озвучку из МК1? )
Ни слова об особенностях боевой системы, механик и вообще вектора развития серии в целом. Я так понял, по их мнению, это не особо важно. Зато уже известно кто будет в гостевых персонажах, стоимости изданий и коллекционном наборе! Браво.
Если это перезапуск, то скорее всего она уйдет в онлайн полностью с соответствующей привязкой. Cюжета будет в виде вступительных эпизодов-обучений по каждому из бойцов. Все будет вокруг да около турниров с живыми людьми по типу царь горы или останется сильнейший. Боевая система, скорее всего перейдет из 11-й части, так как такие недавние наработки бросать никто не будет в здравом уме.
какие системы? Мортал вообще нужно сделать без этого шир потреба, Джокеров, Робокопов и детишек главных героев, капюшоны с Саб зиро и скорпиона поснимать, оставить основных персонажей и сделать их антропоморфными человеческим параметрам, а то после 4 части пошел мультик для детей 5 лет. x ray убрать, одна и та же анимация и мертвого разбудит, сделать босса игры боссом! чтобы он как раньше с 4 ударов выносил, а не как сейчас Шао Кан, просто смех
Если будет ориентация на онлайн, то оставлять такую боевую систему не целесообразно, потому, что позиция онлайн МК11 среди файтингов - ниже KOF XV и GG Strive. Поэтому для онлайна боевку нужно переделывать с чистого листа.
Сделать МК прежним им не выгодно. "Фанаты" хавают это с удовольствием. Поэтому они, скорее всего, будут продолжать эту зумерскую клоунаду.
Онлайн ориентированная игра за 79,99 евро.