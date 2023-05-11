По словам надёжного инсайдера, новая Mortal Kombat называется Mortal Kombat 1 и выйдет на PS5, Xbox Series, ПК и Switch ©

NetherRealm Studios и Warner Bros. Games готовят анонс следующей игры из серии Mortal Kombat и согласно известному неофициальному источнику информации в ней не будет цифры 12 в названии, так как это фактически перезагрузка серии.

Уже известный инсайдер Billbil-kun, известный тем, что заранее раскрывает ежемесячные новости PlayStation Plus и Games with Gold, сообщил, что Mortal Kombat — это название новой игры от NetherRealm Studios, которая выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК.

Согласно информации, полученной Billbil-kun, объявление будет сделано очень скоро, и, как и следовало ожидать, будет представлено несколько изданий. Игра будет дороже на PS5 и Xbox Series, где она будет стоить 79,99 евро, но вы можете выбрать версию Premium, которая стоит более 110 евро, или обычную версию Kollector, которая будет стоить более 240 евро.