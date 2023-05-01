Mortal Kombat 12
7.7 91 оценка

Появился первый тизер Mortal Kombat 12

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monk70
Новости

Разработчики NetherRealm Studios и издатель WB Games протизерили Mortal Kombat 12. Он не раскрывает ничего важного, но, похоже, дразнит потенциальную тему игры, и в процессе, кажется, намекает, что история игры будет связана с Mortal Kombat 11. Тизер является частью более крупного видео, посвященного 30-летнему юбилею серии.

Mortal Kombat 12 станет 12-й основной частью многолетней серии файтингов, как следует из названия, и 28-м выпуском в серии, если рассматривать каждый выпуск, будь то совершенно новая игра или просто издания, которое уже существует.

Как вы, возможно, знаете, серия уходит своими корнями в 1992 год, когда Midway выпустила первую игру во франшизе под метким названием Mortal Kombat для игровых автоматов. Один из двух создателей сериала, Эд Бун, по-прежнему участвует в серии в качестве его креативного директора. В частности, он является креативным директором этой последней части.

Трейлеры
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Комментарии: 36
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Интересно, какую паранжу натянут на женских персонажей и на сколько уменшится их размер груди🤣🤣🤣

6
DarkKaas

Видя лица в МК11, лучше пускай сразу мешок на все лица добавят. Игра мне нравится, но внешность персонажей отвратительная. Помимо того, что вся игра яркая, так ещё и лица у всех персонажей круглые. Ну и телосложение у них..среднее у всех

3
Strannik110 DarkKaas

Уж лучше все как у девятки! Вот там лица и остальные части на местах)

3
Megido Strannik110

ну да ну да нам же нужны не бойцы в файтинге а стрипухи с силиконовыми дойкам и тряпками вместо одежды!. отличные персонажы в 11! и скины тоже классные. в кой-то веке видно что это войны и воительницы а не стрипухи зашедшие не в ту игру! если тебе надо поглазеть на голых баб то в инете куча соответвующих сайтов, в том числе и с персонажами из этой игры. а в саму игру эту пошлятину совать не надо! это не порно игра!

-1
Megido

ты в МК играть собираешься или на размеры груди смотреть заходишь?

-7
Rocket_man Megido

Одного другому не мешает, если сексулизировать персонажей это на имидж и по популярность тоже повлияет. Пример тебе новый Street fighter 6 там где упор сделан на детальные фигуры персонажей. Если тебе не нравится полуголые персонажи то пойщи себе мод с паранжой

4
DarkKaas

Мортал комбат 12 - это 11-ая часть основной серии

3
son1c63

как говорится трудная жизнь у человека повод для душнилы

0
DarkKaas son1c63

Ну..тогда задохнись.
Многие люди высказываются о недочётах, если они осведомлены. Одна из причин существования комментариев

0
Робот Колдун

Согласен, МК vs DC почему то называют 8 частью, я хз почему

0
Omnia Smirnow Робот Колдун

Armageddon это не 8-я часть?

0
Omnia Smirnow
Мортал комбат 12 - это 11-ая часть основной серии
0
Manofautumn

Похоже на очередной перезапуск

3
son1c63

да я думаю там он тупанул и сломал петлю времени тем самым контроль он потерял, и теперь придется сражаться за координацию новой короны, так как лю канг теперь естественный бог, и он не может распознать столь великое, теперь нижнее царство и земнее будут сражаться за корону, кто первым найдет тот победит)) а бог лю канг всего лишь рейден 2.0, надеюсь сам рейден будет, а то позор не куплю

0
Real Slim Shady

Гласит легенда, что персонажей будет столько, сколько крупных песчинок упало.

1
Omnia Smirnow

А нет, Эду влень делать столько персонажей, сколько, например, в Армагедоне.

2
son1c63

глашу я, что персонажей которые были в армагедонне были полу 3д, 2.5д понятней. И эд бун не хочет всех 60 персов превратить в 4к 3д перс с разными кообминациями и скинами, гласит легенда о том, что у тебя столько хромосом, сколько крупных песчинок упало

-6
TRADS80

Жду 11 прошёл сюжетку + DLC, ну а дальше - Fight!

1
son1c63

тоже, эрмак будет хорошим

2
Omnia Smirnow

Может это анонс нового фильма или сериала?

0
Kamishini1993

Да не, в фильмах до Кроники далеко ещё, а тут видно что словно песок в песочных часах падает

3
Omnia Smirnow Kamishini1993

Да, видно песок, но с "тролингом" Эдуарда это может быть что угодно.

-2
son1c63

нет, это анонс на мк12, потому что он дольше отдыхал чем фильм, фильм вышел после, да и новости были бы только в них, а то что вселенная взорвалась это не относится к фильму который еще в 1 главе джонни кейджа с мк9

0
son1c63 Omnia Smirnow

это не троллинг, тут юбилей, каждыый юбилей он говорит правду, эдуард кенуей мб? он же троллит?

-1
Робот Колдун

Ну что же, ждём сам трейлер! Как показывает практика, Незеры после трейлера спустя 3-4 месяца выпускают уже саму игру

0
VALENTIN_88

да, это многое меняет.

0
U1traMagnum

Моя голова в этот момент:

0
Дроникс

Могут конечно персы в парандже подкачать,а так я думаю что будет не плохо!Хотя сейчас все что угодно можно ждать от разрабов с повесточкой!

0
супер пиявка

где тизер?

0
Denn132

Для детей и подростков очень хорошая игра.

-12
Omnia Smirnow

Интересно, если следовать твоей логики, какая тогда целевая аудитория нового Street Fighter 6?

-1
Netscraper Omnia Smirnow

Уж точно не подпивасы, как у МК.

0
Indigo Night Omnia Smirnow

у СФ 40 летние мужики, у Теккена 30 летние, у МК 20 летние. Это даже не шутка, если что.

0