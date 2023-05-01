Появился первый тизер Mortal Kombat 12 ©

Разработчики NetherRealm Studios и издатель WB Games протизерили Mortal Kombat 12. Он не раскрывает ничего важного, но, похоже, дразнит потенциальную тему игры, и в процессе, кажется, намекает, что история игры будет связана с Mortal Kombat 11. Тизер является частью более крупного видео, посвященного 30-летнему юбилею серии.

Mortal Kombat 12 станет 12-й основной частью многолетней серии файтингов, как следует из названия, и 28-м выпуском в серии, если рассматривать каждый выпуск, будь то совершенно новая игра или просто издания, которое уже существует.

Как вы, возможно, знаете, серия уходит своими корнями в 1992 год, когда Midway выпустила первую игру во франшизе под метким названием Mortal Kombat для игровых автоматов. Один из двух создателей сериала, Эд Бун, по-прежнему участвует в серии в качестве его креативного директора. В частности, он является креативным директором этой последней части.