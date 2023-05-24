Фанаты отыскали видео с ареной для Mortal Kombat 3, которая была вырезана из игры

Превью

Помните старый добрый Mortal Kombat 3? Так вот. Как оказалось, не весь контент для данной игры вошёл в её финальную версию. Как вот, например одна из арен, которая похожа на некую пещеру, то ли под водопадом, то ли где-то в заснеженной местности.

И эту арену можно увидеть на видео, которое фанаты из форума Reddit недавно нашли и выложили в сеть. Само же видео было записано в те времена, когда игра ещё разрабатывалась. То есть, ещё в 90х, когда, в те годы ещё Midway Games, работали над Mortal Kombat 3. Посему, видео имеет не очень хорошее качество. И в самом видео показывают тестовую версию игры, на CRT телевизоре, которую, судя по всему, ещё тестируют. Ниже, вы можете видео скриншоты из этого видео, которое сюда встроить с реддита нельзя.

К слову, для тех кто не знал, CRT экраны телевизоров и являлись теми экранами, которые применяли для аркадных автоматов в те годы. Или, проще говоря, экран обычного аркадного автомата точно такой же, как у цветного старого лампового телевизора.

Также, качество скриншотов не очень, просто потому что само видео имеет такое качество. И с этим ничего нельзя поделать.

Также, как можно заметить по видео, даже у Саб-Зиро после победы над Джексом, присутствует другое имя. И это имя M.Bison, прямо как у одного из персонажей из другой популярной серии игр, от другой компании, под названием Street Fighter. Видимо, это было рабочее название персонажей в то время, когда игра находилась ещё на стадии разработки.

Ещё, у Mortal Kombat 3 на том этапе разработки, как можно заметить, был совершенно другой титульный экран, а также использовались датчики здоровья бойцов из МК2, включая сам шрифт, который тоже был взят из второй части игры. Но, что же это за арена, и почему она не была добавлена в финальную версию оригинальной Mortal Kombat 3, остаётся только гадать.