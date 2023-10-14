Warner Bros. отказалась от идеи создать анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat vs. DC ©

Вышедшая в 2008 году игра Mortal Kombat vs DC Universe была практически адаптирована для большого экрана. Проект был в шаге от реализации, однако Warner Bros. вдруг отказалась от его разработки.

За прошедшие годы было выпущено немало различных анимационных проектов по Mortal Kombat, в том числе Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, Mortal Kombat Legends: Snow Blind и Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms.

Автором всех этих проектов выступил Джереми Адамс, создатель таких анимационных фильмов, как Batman: Soul of the Dragon и Justice League: Warworld. В беседе с ComicBook Адамс рассказал, что идея подобного проекта была предложена, но продюсеры кинокомпания отклонили ее.

Мне бы хотелось снизить ваши ожидания. Я не знаю, есть ли у них планы сделать что-то еще. Я знаю, что мы предлагали это когда-то давно, но нам отказали.



Не знаю, будут ли они делать что-то еще. Думаю, что да, и надеюсь, что они пригласят меня принять участие. Это было бы здорово, потому что мне очень нравится эта идея.



Впрочем, я не знаю. Даже не знаю. По-моему, это было бы очень здорово. Поверьте, я бы с удовольствием взглянул на DC vs Mortal Kombat. Вот это было бы очень, очень круто.

Идея создания анимационного фильма, в котором герои Mortal Kombat и DC будут противостоять друг другу, может показаться необычной для тех, кто не знаком с видеоиграми, однако у нее есть своя история. В 2008 г. на PlayStation 3 и Xbox 360 вышла Mortal Kombat vs. DC Universe. Игра была менее жестокой, чем традиционные MK-игры, поэтому игроки не использовали фаталити, которыми давно славится франшиза. Несмотря на это, игра заслужила похвалу игроков благодаря наличию в ней известных персонажей из обеих вселенных: Супермена, Бэтмена, Джокера, Саб-Зиро, Скорпиона, Рейдена и других.

Игра так и не получила прямого продолжения, но NetherRealm сохранила ее дух в серии Injustice. В оригинальной Injustice в качестве DLC-бойца появился Скорпион, а в Injustice 2 в качестве DLC-бойцов - Рэйден и Саб-Зиро. Возможно, Mortal Kombat vs. DC Universe никогда не увидит новой игры, но кроссовер явно не был забыт!

К настоящему времени выход продолжения Mortal Kombat Legends, получившей название "Cage Match", на цифровые платформы (и Blu-Ray) намечен на 17 октября. В разработке также находится продолжение боевика 2021 года, но дата его выхода пока не определена.