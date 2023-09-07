Продажи Mortal Shell превысили 1 миллион копий

По состоянию на сентябрь 2023 года продажи Mortal Shell, экшена в стиле Dark Souls от Cold Symmetry Studios, достигли отметки в 1 млн экземпляров по всему миру. Соответствующая информация была опубликована в официальном Twitter проекта.
В своем твите компания также сообщила, что за три года игру успели опробовать 10 млн. человек. Причина такого большого количества игроков заключается в том, что игра доступна в таких подписных сервисах, как PlayStation Plus от Sony и Xbox Game Pass от Microsoft, а также ее можно было бесплатно получить в Epic Games Store.
И чтобы отметить это событие - 1 миллион проданных копий - издатель Playstack решила запустить промо-акцию со скидкой 90% на всех платформах, на которых доступна игра - PC, PlayStation, Switch и Xbox!
Mortal Shell вышла на ПК, PS4 и Xbox One в августе 2020 года, а в марте следующего года - на PS5 и Xbox Series X и S. В декабре 2022 года была выпущена версия для Nintendo Switch. В целом игра получила хорошие отзывы, и за первые девять месяцев ее продажи достигли 500 000 копий.
Крепенький клон соулспа, приятно играть. Надеюсь вторая часть будет ещё лучше
Хоть и дубовая игра, но для индюшатины довольно крепкая игра
билд с кинжалами - имба
прошел до НГ+4 ваншотая всех врагов.
Папичу не понравилась эта игра, значит этот кал мы пропускаем))
Плакичу вообще мало что нравится.
Пример того, как не надо делать игры типа Dark Souls.
Для инди игра очень даже неплоха, такой крепкий середнячок в жанре соулс. Очень понравился визуал и дизайн доспехов, хотел бы такие в Dark Souls.
Сейчас еще и цена с 88% скидкой в Турции стима - 5,88 TL = 21,52 руб по текущему курсу.
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