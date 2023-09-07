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Mortal Shell 18.08.2020
6.8 313 оценок

Продажи Mortal Shell превысили 1 миллион копий

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Gruz_
Новости

По состоянию на сентябрь 2023 года продажи Mortal Shell, экшена в стиле Dark Souls от Cold Symmetry Studios, достигли отметки в 1 млн экземпляров по всему миру. Соответствующая информация была опубликована в официальном Twitter проекта.

В своем твите компания также сообщила, что за три года игру успели опробовать 10 млн. человек. Причина такого большого количества игроков заключается в том, что игра доступна в таких подписных сервисах, как PlayStation Plus от Sony и Xbox Game Pass от Microsoft, а также ее можно было бесплатно получить в Epic Games Store.

И чтобы отметить это событие - 1 миллион проданных копий - издатель Playstack решила запустить промо-акцию со скидкой 90% на всех платформах, на которых доступна игра - PC, PlayStation, Switch и Xbox!

Mortal Shell вышла на ПК, PS4 и Xbox One в августе 2020 года, а в марте следующего года - на PS5 и Xbox Series X и S. В декабре 2022 года была выпущена версия для Nintendo Switch. В целом игра получила хорошие отзывы, и за первые девять месяцев ее продажи достигли 500 000 копий.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Dark1994

Крепенький клон соулспа, приятно играть. Надеюсь вторая часть будет ещё лучше

0
-zotik-

Хоть и дубовая игра, но для индюшатины довольно крепкая игра

0
A E

билд с кинжалами - имба
прошел до НГ+4 ваншотая всех врагов.

0
Jarvis666

Папичу не понравилась эта игра, значит этот кал мы пропускаем))

0
0ncnjqybr

Плакичу вообще мало что нравится.

0
TAPAKAH222

Пример того, как не надо делать игры типа Dark Souls.

0
0ncnjqybr

Для инди игра очень даже неплоха, такой крепкий середнячок в жанре соулс. Очень понравился визуал и дизайн доспехов, хотел бы такие в Dark Souls.

0
PavelDragon

Сейчас еще и цена с 88% скидкой в Турции стима - 5,88 TL = 21,52 руб по текущему курсу.

-1
Punisher1

Отличное предложение

-1