Продажи Mortal Shell превысили 1 миллион копий ©

По состоянию на сентябрь 2023 года продажи Mortal Shell, экшена в стиле Dark Souls от Cold Symmetry Studios, достигли отметки в 1 млн экземпляров по всему миру. Соответствующая информация была опубликована в официальном Twitter проекта.

В своем твите компания также сообщила, что за три года игру успели опробовать 10 млн. человек. Причина такого большого количества игроков заключается в том, что игра доступна в таких подписных сервисах, как PlayStation Plus от Sony и Xbox Game Pass от Microsoft, а также ее можно было бесплатно получить в Epic Games Store.

И чтобы отметить это событие - 1 миллион проданных копий - издатель Playstack решила запустить промо-акцию со скидкой 90% на всех платформах, на которых доступна игра - PC, PlayStation, Switch и Xbox!

Mortal Shell вышла на ПК, PS4 и Xbox One в августе 2020 года, а в марте следующего года - на PS5 и Xbox Series X и S. В декабре 2022 года была выпущена версия для Nintendo Switch. В целом игра получила хорошие отзывы, и за первые девять месяцев ее продажи достигли 500 000 копий.