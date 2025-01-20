Слух: PlayStation может работать над новой MotorStorm

В последнее время франшиза MotorStorm находится в некотором забвении. Впрочем, гоночная аркада, разработкой которой когда-то занималась Evolution Studios (закрытая в 2012 году), вскоре может возродиться, по крайней мере, так утверждает на X инсайдер Tidux.

По его словам, разработка началась около года назад, и в новой части появятся некоторые элементы из MotorStorm: Apocalypse. Кроме того, в игре будет как одиночный, так и многопользовательский режимы.

Напомним, что впервые MotherStorm появилась на консоли PS3 в 2006 году, а последняя часть c подзаголовком MotorStorm: RC, увидела свет в 2012 году.