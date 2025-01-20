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MotorStorm 06.03.2007
Гонки, Автомобили, Мотоциклы
8.1 71 оценка

Слух: PlayStation может работать над новой MotorStorm

Gruz_
Новости

В последнее время франшиза MotorStorm находится в некотором забвении. Впрочем, гоночная аркада, разработкой которой когда-то занималась Evolution Studios (закрытая в 2012 году), вскоре может возродиться, по крайней мере, так утверждает на X инсайдер Tidux.

По его словам, разработка началась около года назад, и в новой части появятся некоторые элементы из MotorStorm: Apocalypse. Кроме того, в игре будет как одиночный, так и многопользовательский режимы.

Напомним, что впервые MotherStorm появилась на консоли PS3 в 2006 году, а последняя часть c подзаголовком MotorStorm: RC, увидела свет в 2012 году.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Выпустили бы сборник из прошлых игр

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Samson48

MotorStorm: Apocalypse с друзьями под пивасик гоняли, веселая игрулька была, жаль подобных не делают, как и FlatOut.

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Stasonich_spb
Evolution Studios (закрытая в 2012 году)

Грузанутый,как всегда в своём духе.

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Генерал Анатолий

Та самая игра, где пререндеренные ролики выдавали за реальный геймплей, помним

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