Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
9.1 2 532 оценки

Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло небольшое обновление 1.1.3

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R_Mor
Новости

TaleWorlds Entertainment выпустила небольшое обновление 1.1.3 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, направленное на исправление некоторых багов как в одиночном, так и в мультиплеерном режимах. Полные примечания к патчу читайте ниже:

Одиночная игра

Вылеты

  • Исправлен вылет, возникавший из-за повреждения данных сохранения при заключении мира с незначительными фракциями.
  • Исправлен вылет, возникавший при переброске войск между формациями со знаменами.

Исправления

  • Исправлена ошибка, из-за которой вассалы случайным образом исчезали после того, как их повышали с должности компаньона.

Мультиплеер

Вылеты

  • [Пользовательский сервер] Исправлено падение сервера, которое происходило из-за модифицированного клиента.

Исправления

  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли использовать человеческое тело подростка.

Изменения

  • [Custom Server] Скорректировано ограничение для серверной опции RoundTimeLimit до 60-3600 секунд.
  • [Custom Server] Увеличено максимальное количество серверов, которые вы можете одновременно размещать с помощью своего серверного токена, с 5 до 50.
Обновления
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