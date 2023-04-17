Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло небольшое обновление 1.1.3 ©

TaleWorlds Entertainment выпустила небольшое обновление 1.1.3 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, направленное на исправление некоторых багов как в одиночном, так и в мультиплеерном режимах. Полные примечания к патчу читайте ниже:

Одиночная игра

Вылеты

Исправлен вылет, возникавший из-за повреждения данных сохранения при заключении мира с незначительными фракциями.

Исправлен вылет, возникавший при переброске войск между формациями со знаменами.

Исправления

Исправлена ошибка, из-за которой вассалы случайным образом исчезали после того, как их повышали с должности компаньона.

Мультиплеер

Вылеты

[Пользовательский сервер] Исправлено падение сервера, которое происходило из-за модифицированного клиента.

Исправления

Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли использовать человеческое тело подростка.

Изменения