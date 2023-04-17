Для Mount & Blade 2: Bannerlord вышло небольшое обновление 1.1.3

TaleWorlds Entertainment выпустила небольшое обновление 1.1.3 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, направленное на исправление некоторых багов как в одиночном, так и в мультиплеерном режимах. Полные примечания к патчу читайте ниже:
Одиночная игра
Вылеты
- Исправлен вылет, возникавший из-за повреждения данных сохранения при заключении мира с незначительными фракциями.
- Исправлен вылет, возникавший при переброске войск между формациями со знаменами.
Исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой вассалы случайным образом исчезали после того, как их повышали с должности компаньона.
Мультиплеер
Вылеты
- [Пользовательский сервер] Исправлено падение сервера, которое происходило из-за модифицированного клиента.
Исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли использовать человеческое тело подростка.
Изменения
- [Custom Server] Скорректировано ограничение для серверной опции RoundTimeLimit до 60-3600 секунд.
- [Custom Server] Увеличено максимальное количество серверов, которые вы можете одновременно размещать с помощью своего серверного токена, с 5 до 50.