Moving Out 2 собирает команду специалистов по переездам для еще большего хаоса, основанного на физике ©

На горизонте маячат новые махинации с перестановкой мебели, а команда Smooth Moves снова отправляется на работу.

Как показали презентация разработчиков и анимационный трейлер, показанные во время летней выставки Future Games Show Summer Showcase, Moving Out 2 скоро вернется в строй.

В этом сиквеле вы снова возьмете под свой контроль F.A.R.T. (Furniture Arrangement & Relocation Technician), задача которого - погрузить как можно больше вещей в кузов вашего грузовика для переезда до истечения времени. Этот процесс основан на физике, и то, как вы к нему подойдете, зависит только от вас - вы можете кропотливо поворачивать диван через несколько дверных проемов или просто выбросить его в ближайшее окно, чтобы собрать его на улице.

Вы можете выполнять все эти задания в одиночку или в локальном кооперативе с тремя друзьями, и впервые в игре появится возможность многопользовательской игры по сети, чтобы максимально расширить круг желающих присоединиться к вашей команде. Территория, на которой вам предстоит работать, также расширилась, предлагая межпространственные путешествия за пределы оригинального сеттинга Packmore в дикие новые места со своими уникальными предметами и проблемами.

Если вы беспокоитесь, что вам или кому-то, с кем вы планируете играть в игру, может быть трудно, то команда позаботилась о вас, предоставив множество вариантов доступности, включая режим Assist, чтобы протянуть руку помощи. Кроме того, в игре имеется широкий набор разнообразных косметических предметов, позволяющих полностью изменить ваш внешний вид, так что каждый сможет увидеть себя в игре.

Moving Out 2 выйдет на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC.