Релизный трейлер веселой аркады про переезды Moving Out 2 ©

Собирайте чемоданы и отправляйтесь в приключение! Игра Moving Out 2 выходит на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC уже сегодня, 15 августа 2023 года. Откройте для себя мир Smooth Moves в новом симуляторе переезда, исследуя совершенно новые миры и впервые в истории франшизы наслаждаясь многопользовательской игрой в режиме онлайн.

В Moving Out 2 специалисты по починке и перестановке мебели (F. A.R.T.) выходят за пределы своего измерения и попадают во вселенную, сталкиваясь с футуристической мебелью, фантастическими гала-концертами и взбесившимися сельскохозяйственными животными, сохраняя при этом хладнокровие и перевозя почти все в целости и сохранности.