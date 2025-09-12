Индийская студия показала трейлер мрачного приключения Mukti

Мумбайская студия underDOGS представила трейлер своего амбициозного проекта Mukti — нарративного приключения, создаваемого при поддержке Sony в рамках программы PlayStation India Hero Project. Релиз игры намечен на 2026 год для ПК и PS5.

Главным лицом стала актриса Ахилья Бамру, знакомая зрителям по фильму I Want to Talk. Разработчики сделали ставку на необычное решение: вместо анимации или захвата движений они сняли сцены с реальными актёрами, словно для кино, а затем встроили их в игровой процесс.

По словам основателя underDOGS и директора проекта Вайбхава Чавана, актёры стали «эмоциональным ядром Mukti», а каждое выступление тщательно срежиссировано и органично вплетено в интерактивный опыт. В результате игроки получат историю, которая ощущается «реалистично и незабываемо».

Игра сочетает мрачную атмосферу музея, мистические мотивы и элементы индийской культуры. Mukti призвана показать, что местные студии способны создавать проекты мирового уровня, и станет проверкой для индустрии Индии на глобальной арене.