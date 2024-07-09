Кинематографичный трейлер MultiVersus радует отсылками на "Матрицу" и ознаменует добавление Агента Смита

Начиная с сегодняшнего дня в бесплатном многопользовательском файтинге MultiVersus можно будет поиграть за главного злодея культовой трилогии "Матрица". Разработчики из студии Player First Games объявили о выходе Агента Смита в качестве нового играбельного персонажа. В честь этого был представлен зрелищный трейлер MultiVersus, который буквально состоит из отсылок на все вышедшие части "Матрицы".
Агент Смит доступен для получения в MultiVersus через специальное внутриигровое событие. Игрокам нужно пройти ряд испытаний, чтобы получить косметические предметы, различные награды и в конце концов разблокировать нового героя для игры. Приобрести его по стандартной схеме за внутриигровую валюту можно будет через несколько недель — 23 июля.
Смит представляет класс Громил. В бою он использует знакомые приемы ближнего боя из фильмов, а также пистолеты. Еще в его арсенале способностей есть техника уклонения и навык вызова двойника.
... Еще бы она запускалась.. // Александр Владимирович