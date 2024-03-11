Платформенный файтинг MultiVersus выйдет 28 мая

Free-to-play платформенный файтинг MultiVersus выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 28 мая, объявили издатель Warner Bros. Games и разработчик Player First Games.
Открытый бета-тест MultiVersus проходил с 26 июля 2022 года по 25 июня 2023 года.
"Мы много работали над различными изменениями и обновлениями, чтобы улучшить игровой процесс", - сказал директор игры MultiVersus и соучредитель Player First Games Тони Хуинь в видеообновлении. "Основным аспектом Multiversus является обилие культовых персонажей в игре, а также увлекательные соревнования на фоне переосмысленных вселенных и окружения. Поэтому я рад сообщить, что мы добавим в игру несколько действительно интересных новых персонажей, а также больше этапов из миров, которые нам еще предстоит исследовать".
Мы перешли на движок Unreal Engine 5, что улучшит визуальное оформление игры и освещение персонажей". Другими словами, бутерброды Шэгги еще никогда не выглядели лучше. Мы перестроили игру с нуля для поддержки нового неткода, чтобы обеспечить стабильную сетевую игру мирового класса. Каждый удар, уклонение и удар битой будет нанесен с точностью до секунды. Производительность игры будет стабильной независимо от того, на какой платформе вы играете. В игре появятся новые атаки и боевые механики для каждого персонажа, что позволит вам проявить больше мастерства. Честно говоря, нам не терпится увидеть, что вы придумаете. Мы с нетерпением ждем анонса нового режима 2:player-versus-environment, который предложит новый способ игры, помимо соревновательного режима [player-versus-player]. В этом новом режиме появятся дополнительные способы игры с уникальными наградами.
ну выйдет но не выйдет вот и все расходимся