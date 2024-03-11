Платформенный файтинг MultiVersus выйдет 28 мая

Платформенный файтинг с персонажами из самых разных франшиз. В данном проекте вы найдёте обширный список бойцов, в котором есть такие персонажи, как Бэтмен, Супермен, Харли Квинн, Том и Джерри, Арья Старк, Шэгги, Багз Банни и многие другие. У каждого из героев есть уникальные приёмы, а также настраиваемый набор перков.

На выбор представлено несколько режимов: 2 на 2, 1 на 1 и битва вчетвером, в которой каждый сам за себя. Все сражения в игре развернутся в таких местах, как пещера Бэтмена, дом Джека и Финна и других узнаваемых местах вселенных.