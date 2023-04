Пользователи Steam назвали The Murder of Sonic the Hedgehog лучшей игрой Sega, когда-либо созданной ©

Независимо от того, нравится ли вам или нет ежик Соник, все мы можем согласиться: The Murder of Sonic the Hedgehog - это один из лучших проектов, когда-либо выходивших по франшизе. Более того, бесплатная визуальная новелла стала самой рейтинговой игрой, которую Sega когда-либо выпускала в Steam.

На странице игры в Steam опубликовано более 11 000 пользовательских отзывов, 98% из которых положительные, поэтому The Murder of Sonic the Hedgehog - не только самая рейтинговая игра о Сонике на PC, но и лучшая игра, чем все серии Persona и Yakuza.

Не стоит забывать, что Sega издает целый ряд других серий, которые также пользуются большой популярностью на PC, то есть рейтинг визуальной новеллы о Сонике гораздо выше, чем у любой из игр серии Total War, всех частей всеми любимой серии Football Manager или классической RTS Warhammer 40k: Dawn of War.

Кроме того, The Murder of Sonic the Hedgehog - это также одна из самых рейтинговых игр в Steam за все время. Ее место зависит от того, смотрите ли в SteamDB или Steam250 - эти два трекера по-разному оценивают отзывы, но по любому показателю она входит в сотню лучших на платформе. Она лучше, чем Skyrim. И лучше, чем Elden Ring.

Понятно, что обзоры Steam - не лучший способ сравнить игры друг с другом, поскольку они используются не только для критики, но и просто для мемов, но все это свидетельствует о том, что The Murder of Sonic the Hedgehog пользуется большой популярностью.