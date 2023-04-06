The Murder of Sonic the Hedgehog 31.03.2023
6 7 оценок

Выпущенная на 1 апреля The Murder of Sonic the Hedgehog перешагнула отметку в 1 миллион загрузок

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butcher69
Новости

1 апреля — это обычно время фальшивых анонсов в игровой индустрии, но иногда издатель выпускает полноценную, хоть и шуточную, игру. The Murder of Sonic the Hedgehog - один из таких случаев, который оказался чрезвычайно популярным на ПК. Всего за пять дней, по словам менеджера по социальным сетям Sega of America Кэти Хрзановски, она преодолела отметку в один миллион загрузок.

Это вполне объяснимо, учитывая ее бесплатность, однако пользователи Steam приняли игру столь же благосклонно. Это 61-я игра с самым высоким рейтингом на Steam, 98 процентов из 11 047 пользовательских отзывов положительные. В результате игра получила "Крайне положительные" оценки, что, как отмечают некоторые, делает ее самой высоко оцененной игрой про Соника в Steam.

В отличие от игр Sonic the Hedgehog от Sonic Team, The Murder of Sonic the Hedgehog - это визуальная новелла с загадочным сюжетом. Вы играете за нового персонажа на экспрессе Mirage Express, и это вечеринка по случаю дня рождения Эми Роуз. К сожалению, во время загадочного убийства Соник погибает, и вы должны допросить известных персонажей, чтобы узнать правду.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Strannik110

Еггман таки добился своего...

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