На ПК состоялся релиз симулятора владельца музыкального магазина Music Store Simulator ©

Music Store Simulator — это уникальная игра-симулятор, которая перенесет вас в увлекательный мир торговли музыкальными инструментами и оборудованием. Вы будете управлять своим магазином, следить за ассортиментом, удовлетворять ожидания клиентов и развивать свой бизнес. Эта игра предложит вам массу впечатлений, вызовов и возможностей для личностного роста. Вы не только сможете предаться своим музыкальным увлечениям, но и научитесь стратегиям и навыкам управления, которые окажутся полезными за пределами виртуальной сферы игры.

Благодаря реалистичной механике и увлекательному игровому процессу «Симулятор музыкального магазина» гарантирует часы удовольствия и удовольствия. Станет ли ваш музыкальный магазин узнаваемым брендом, привлекающим толпы покупателей?

Это прекрасная возможность прямо сейчас отправиться в свое музыкальное приключение. Игра теперь доступна на платформе Steam.