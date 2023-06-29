My Hero Ultra Rumble выйдет этой осенью ©

Как сообщается в последнем выпуске журнала Weekly Jump, бесплатная игра в жанре королевской битвы My Hero Ultra Rumble будет запущена для PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam) этой осенью. Точная дата релиза будет сообщена дополнительно.

Bandai Namco провела открытое бета-тестирование игры на PlayStation 4 в период с 25 мая по 1 июня. Всего в тестировании приняли участие 500 000 пользователей.

My Hero Ultra Rumble основана на популярной манге. Суть игрового процесса проста: 24 игрока, восемь команд по три человека, выбрасываются на арену, чтобы биться друг с другом до последнего выжившего. При этом каждый персонаж обладает рядом специальных навыков и способностей, а также слабыми сторонами.