Станьте свидетелем катастрофических творений в новом геймплейном трейлере Naheulbeuk's Dungeon Master ©

Независимый разработчик Artefacts Studio в партнерстве с Dear Villagers представил все новые кадры игрового процесса для своего будущего создателя дьявольских подземелий Naheulbeuk’s Dungeon Master. Этим летом в Steam и Epic Games Store появится последняя часть знаменитой франшизы The Dungeon of Naheulbeuk, в которой игроки смогут создавать и настраивать свое собственное проклятое подземелье.

Этот последний трейлер демонстрирует безумный хаос, который приходит с созданием самого подлого подземелья из возможных. Взгляните на процесс найма (или захвата), взгляните на возможный режим обучения рабочих и просмотрите некоторые потенциальные макеты и украшения, которые вы можете использовать для создания максимально продуктивного подземелья.

Великий колдун Зангдар нанял вас, распорядителя гобеленов Рейвакса, чтобы вы построили, управляли и защищали свое подземелье в этой сатирической героической фэнтезийной вселенной The Dungeon of Naheulbeuk. Действие Dungeon of Naheulbeuk разворачивается за годы до сюжетной линии тактических ролевых игр и комиксов, и оно находится в плохом состоянии, близко к банкротству, разваливается и находится под наблюдением Dungeons Fund. Теперь ваша задача все отстроить, пополнить баланс аккаунта, восстановить репутацию, нанять сотрудников и привлечь авантюристов.

Как новому хозяину подземелья, вам предстоит спроектировать и украсить свое подземелье, превратив его из шаткого заведения в печально известное логово. Управляйте своей рабочей силой, нанимая миньонов (или охотясь за рабочими), избегайте забастовок и создавайте благоприятную рабочую среду. Лучше используйте эту пыточную комнату с пользой! Самое замечательное в работе на злодея заключается в том, что вам не нужно связывать себя надоедливой моралью. Оставьте спасение принцессы героям; создание подземелий - игра злодея.