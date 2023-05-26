Свежий трейлер Naraka: Bladepoint посвятили новой героине ©

Naraka: Bladepoint, королевская битва с элементами боевых искусств от 24 Entertainment и NetEase Games Global, официально выпустит нового героя Заи 1 июня 2023 года. Сегодняшний анонс сопровождался новым трейлером с ключевыми кадрами и геймплеем.

Naraka: Bladepoint уже доступна на ПК и Xbox, а о выходе игры для PlayStation 5 пока ничего не известно.

Ее способность "Цепная коса: подавление" позволяет использовать ее в стиле Скорпиона, притягивая врагов и сжигая их. Вкупе с кратковременным иммунитетом, который дает Flame Ward, набор Заи весьма впечатляет. Ее стоит добавить, даже если она не слишком сильно изменит мету.