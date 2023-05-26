Naraka: Bladepoint 12.08.2021
5.3 70 оценок

Свежий трейлер Naraka: Bladepoint посвятили новой героине

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butcher69
Новости

Naraka: Bladepoint, королевская битва с элементами боевых искусств от 24 Entertainment и NetEase Games Global, официально выпустит нового героя Заи 1 июня 2023 года. Сегодняшний анонс сопровождался новым трейлером с ключевыми кадрами и геймплеем.

Naraka: Bladepoint уже доступна на ПК и Xbox, а о выходе игры для PlayStation 5 пока ничего не известно.

Ее способность "Цепная коса: подавление" позволяет использовать ее в стиле Скорпиона, притягивая врагов и сжигая их. Вкупе с кратковременным иммунитетом, который дает Flame Ward, набор Заи весьма впечатляет. Ее стоит добавить, даже если она не слишком сильно изменит мету.

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Turlion

Кругом закрываются королевские битвы, а Нарака ещё держится, но пока не понятно за счёт чего...

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Koraho

Закрывается дерьмо, но в нормальные то кб продолжает играть куча людей, очевидно же. В топ10 стима по онлайну 4 игры это батлрояли, а Нарака из них ещё и единственная не бесплатная. Имхо легчайше бы первое место держала, будь она фри-2-плей.

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Indigo Night

За счёт геймплея. Там просто очень весело драться, но не с Китайцами, c ними не весело.

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