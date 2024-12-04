В Naraka: Bladepoint добавят героев The Witcher 3: Wild Hunt

Naraka: Bladepoint готовит подарок для поклонников The Witcher 3: Wild Hunt — в популярной королевской битве стартует ивент с участием персонажей культовой RPG. Игроки смогут примерить образы Геральта, Йеннифэр и Цири, благодаря новым скинам, а также насладиться оригинальной английской озвучкой этих героев.
Помимо косметических изменений, разработчики добавят ведьмачьи знаки, которые, вероятно, станут частью геймплея, и декоративные элементы для персонализации хаба. Ивент стартует 4 декабря 2024 года.
Naraka: Bladepoint дебютировала в 2021 году на ПК, а позже вышла на Xbox и PlayStation. В игре участвуют до 60 человек, сражающихся с помощью оружия ближнего боя и уникальных боевых искусств. Сеттинг вдохновлён мифами и легендами древнего Китая, а бойцы демонстрируют акробатическое мастерство и зрелищные атаки.
butcher69 - ты опять высираешь шит-ньюс. Матешу сделал уже, додик?
очень обидно за нацистов из польши, что над их игрой так надругались
Жалоба оформлена
Нацистов поддерживаешь бандеровец?
о господи эта помойка еще жива по скорей бы ты уже на кладбище тебя отправили Даже тебя это коллаборация не спасет с баксом 104 , а бакс будет подниматься все выше и выше и это ваши скины так же поднимутся в цене просто их же не кто не будет покупать и ваш мусор просто станет банкротом у вас как не контент так все за золото продаете аутисты за анимацию 1200 голды просите за убогую не кому не нужную анимацию за 12 баксов она стока не стоит санафа бичес
Ну онлайн 181к говорит , что игра живее всех живых
Игра развивается и будет долго жить, она успешнее чем Онлайн игры от SONY так что жить она будет долго.
ахахаххахаха и большая часть это китаезы и то сами же китаезы эту помойку и хейтят я этот мусор 3 года играю и знаю что там происходит раз ты даже не в курсе что там происходит
То есть, эта игра для тебя мусор, но ты в нее играешь уже 3 года.
Что с тобой не так?