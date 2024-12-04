В Naraka: Bladepoint добавят героев The Witcher 3: Wild Hunt

Naraka: Bladepoint готовит подарок для поклонников The Witcher 3: Wild Hunt — в популярной королевской битве стартует ивент с участием персонажей культовой RPG. Игроки смогут примерить образы Геральта, Йеннифэр и Цири, благодаря новым скинам, а также насладиться оригинальной английской озвучкой этих героев.

Помимо косметических изменений, разработчики добавят ведьмачьи знаки, которые, вероятно, станут частью геймплея, и декоративные элементы для персонализации хаба. Ивент стартует 4 декабря 2024 года.

Naraka: Bladepoint дебютировала в 2021 году на ПК, а позже вышла на Xbox и PlayStation. В игре участвуют до 60 человек, сражающихся с помощью оружия ближнего боя и уникальных боевых искусств. Сеттинг вдохновлён мифами и легендами древнего Китая, а бойцы демонстрируют акробатическое мастерство и зрелищные атаки.