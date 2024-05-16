В Steam появилась демоверсия хоррора "Навь" про страшные тайны российской глубинки

Отечественные разработчики продолжают радовать игроков, хотя и не крупнобюджетными проектами, зато действительно интересными. Молодая студия Calabi Lab Games прямо сейчас трудится над новым хоррором с видом от первого лица под названием "Навь", который создается на движке Unreal Engine 5 и воссоздает славянскую мифологию в декорациях российской глубинки.
В "Навь" игрокам предстоит отправиться в удаленную заброшенную деревню в роли молодого историка. Главный герой обнаруживает смертельную болезнь, и единственная его надежда - это древний языческий артефакт, который долгое время хранили жители этой деревни. Все, что ему нужно - это найти и продать этот ценный предмет, однако поиски артефакта приведут героя к жутким тайнам и опасным призракам прошлого.
Опробовать хоррор можно уже сейчас в цифровом магазине Steam, где на днях вышла демоверсия хоррора "Навь". Авторы обещают реализовать в полной версии игры незабываемую атмосферу российской глубинки, интересную интерпретацию мифологии и проработанную историю. Выход проекта ожидается в следующем году.
Да какие там тайны, господи: на одном конце деревни пёрнешь, а на другом уже все об этом говорят.
Дважды в своей жизни я побывал в глубинке. Папа вывозил меня за МКАД, пока совершал какие-то торговые сделки. А ваш покорный слуга, выбираясь из гостиницы, был предоставлен самому себе.
Не будем о нищете, боли и страхе, преследующих каждого из вас, дорогие мои. Я все это увидел и мне хватило. Давайте о хорошем. Послушайте мою историю.
Зайдя в ближайшую Азбуку за соевым мясом на стейк, решил поупражняться в языках международного общения - ведь коммуникация важна для современной, думающей молодежи, как ничто другое. Стоя возле прилавка проговаривал слова-ключи: зупинилося, джерела, поперденьо, бабовонятко, пидрахунок, пидрахунок!
На меня смотрели, как на дегенерата....
Звероподобный мужик злобно пробурчал себе под нос:
- Малый, тебе скорую вызвать?
А парень в толстовке и кедах, явно наслаждавшийся своей показной маскулинностью, зашёл ещё дальше:
- Ты что за бред несешь, конченый что ли?
И тут, словно молния святого Эдисона, посланная с небес, какая-то добрая женщина со светлым лицом пришла мне на помощь! Громко зарычав, она прыгнула на спину грубому мужлану и укусила его до крови. Под проклятия толпы вместе со своей спасительницей мы принялись отступать (сохраняя достоинство) из магазина и, наконец оторвались от погони.
Женщина сказала, что раньше она звалась Анастасией Павловной, простой училкой из союза, но ежедневно смотря ютуб, поняла что на самом деле она Мыколанида, потомственная колдунья-характерница, чьи предки были сосланы в Сибирь три тысячи лет назад и борец за все хорошее против плохого. По случаю знакомства, эта добрая душа решила устроить мне, как гостю города, богатую культурную программу в формате популярных медиа-трендов.
Для начала Мыколанида отвела меня в настоящий секонд-хенд, где мы осознали свою гордость и уникальность, ворвавшись в помещение, словно неукротимый циклон, выбив входную дверь, будучи единственными его посетителями. Затем в ближайшем ТЦ совершили лежачий протест и публичное сожжение купюры в 200 рублей.
Придя домой к Мыколаниде, поймали в под'езде проникшего через подвал уличного кота, переломали ему лапы и выкололи глаза. Как сказала моя новая подруга: так будет с каждым оккупантом! После весело провели вечер, обзванивая людей и представляясь сотрудниками Сбера, главными инженерами города, попавшими в беду родствениками. К концу дня у нас уже был многотысячный перевод от какой-то трясущейся за своего сыночка старой крысы. Мы сытно заправились в пиццерии, после чего Мыколанида залезла на стол, навалила большую кучу и гордо произнесла.
- Смотри - светится! Это ТОРИЕВАЯ ЭНЕРГЕТИКА! Это - будущее!
На моих глазах тут же выступили благочестивые слезы - но не от запаха, а от обжигающего понимания, ведь теперь нефть и газ тиранов оказываются ненужными! Торий - то, что спасет небогатые демократии, так учил меня на своём канале сам Мальчик в маске.
Сегодня, разгружая паллеты в гамбургской сортировочной, с теплотой вспоминаю ту нашу встречу. Жаль, ветра свободы пока не привели Мыколаниду в райский сад - мог бы многое показать ей из жизни настоящих людей. Мы бы даже сделали роскошные фото для инсты на фоне мазератти моего босса господина Керемоглу. В любом случае, просто хотел довести до каждого из вас, друзья, что и среди ужасов провинциальной глубинки попадаются прекрасные люди. Надеюсь, такие будут и в представленной игре. Будьте внимательнее друг к другу.
За кота осуждаю, в остальном понимаю.
вообще то что б увидеть страшные тайны российской глубинки достаточно просто выйти на улицу
подъезд*
И что же там страшного на улице в российской глубинке?
ответ найдешь в википедии или на странице игры в стим) на это ума хватит?
И что же я там найду? Конкретно ответь на вопрос, ты же утверждаешь что-то
выпей таблетку галоперидола немедленно
Очередная ерунда на два часа
По запросу«грязные улицы лос анджелеса»,ну это эта,«великая страна»которая
Самые страшные тайны на гос предприятиях
Да когда там появится демоверсия хоть одной приличной игры ?
У холмов есть глаза - ток вместо настоящих техасцев мифические существа )
По сюжету везде "смертельная болезнь", а главному герою "всё что нужно - это найти и ПРОДАТЬ ценный предмет".Как теперь это стало по российски.
Очередное дерьмо. Русский игрострой, как и кино в полной жопе!
Российский игрострой,живее всех живых!
Нука, хоть одну достойную ААА игру от Российских разработчиков, из Российской компании? Приведи ка пример, популист чёртов.
У тебя в списке подписанных игр и комметариев несколько игр от российских разработчиков значится, взять же тот же Atomic Heart. Про то что российское кино смотрят даже те кто "против России" я думаю и упоминать и вовсе не надо (Слово Пацана было в топе по просмотрам на украине)
По запросу "российская глубинка":
Точно игра нужна???
Блин, это Архангельск на всех фотках?)
"Архангельск окраина" в поиске введи.
по запросу "американская глубинка"
Выглядит лучше? Разве что для конченого подпиндосника. Однако почему то почти все хорроры проходят именно в таких местах. И никого это не парит, в т.ч. самих же амеров.
Ну вообще, да, выглядит менее депрессивно 😁
Таких развалюх везде можно найти при желании.
Информацию научись воспринимать.