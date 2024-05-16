В Steam появилась демоверсия хоррора "Навь" про страшные тайны российской глубинки

Действие игры происходит в наши дни в безымянном заброшенном поселении, затерянном среди лесов российской глубинки. Главный герой — молодой учёный-историк, который вырос здесь, но давно покинул эти места. Недавно у него обнаружили смертельный недуг, требующий дорогостоящего лечения. Отчаявшись, герой вспоминает, что местные жители некогда хранили бесценный языческий артефакт. Его продажа могла бы спасти жизнь. Вот только в родной деревне, превратившейся в город-призрак, героя ждёт зловещая тайна, которую он старался забыть долгие годы. Чем дольше он остаётся здесь, тем больше стирается грань между явью и потусторонним миром Нави, и тем сильнее просыпаются тёмные силы, желающие забрать его душу.

«Навь» — хоррор на выживание с исследованием окружения от первого лица. Мы бродим по мрачным улочкам и полуразрушенным домам деревни, постепенно погружаясь в кошмар наяву. Потусторонние сущности Нави боятся света, поэтому для защиты приходится постоянно поддерживать источники освещения. В игре практически нет прямых столкновений — акцент сделан на нагнетании саспенса через звуки, образы, неясные тени и видения. По крупицам собирая улики и записки, мы восстанавливаем историю места и героя, чтобы разгадать зловещую тайну и найти легендарный артефакт.