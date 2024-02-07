2K уволила "группу" разработчиков в Visual Concepts Austin

Visual Concepts Austin стала очередной студией, пострадавшей от широкомасштабных увольнений в игровой индустрии.

Как сообщает Game Developer, бывший арт-менеджер студии Брэд Боулинг (Brad Bowling) сообщил на своей странице в LinkedIn, что он и ряд других коллег были уволены.

"Кровопускание в игровой индустрии продолжается", - написал Боулинг. "Сегодня Visual Concepts Austin уволила меня и группу очень талантливых разработчиков".

За последние пару лет я отлично провел время, работая с одними из лучших игровых разработчиков в индустрии. За 23 года работы над играми я видел несколько спадов, но ничего подобного.

Заявлению Боулинга предшествовало заявление инженера-программиста Сиднея Ф., который также сообщил о своем увольнении.

Что ж, после прекрасного года работы в Visual Concepts Austin мне грустно сообщить, что с сегодняшнего дня я уволен вместе с несколькими другими замечательными коллегами. Мне будет очень не хватать всех тех, с кем я работал. Это очень тяжело, ведь прошло всего полтора года с тех пор, как меня тоже уволили. Но даже на этом сложном рынке я однажды нашел работу и, надеюсь, смогу сделать это снова.

Студия Visual Concepts в Остине работала над целым рядом игр Visual Concepts, включая серии WWE 2K, NBA 2K и Lego 2K Drive.

Уже некоторое время в игровой индустрии наблюдается постоянный поток увольнений. В 2023 году число сокращений в отрасли достигло 9 000, и, судя по всему, в этом году оно не замедлится.