Анонсирована NBA 2K24 - лицом обложки игры стал Коби Брайнт

2K опубликовала обложку NBA 2K24. Лицом новой части баскетбольного симулятора стал пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Игрокам будут доступны издания NBA 2K24 Black Mamba Edition и NBA 2K24 Kobe Bryant Edition.

Для погибшего в авиакатастрофе в 2020 году Брайанта появление на обложке NBA 2K стало четвертым в истории серии. В 2023 году лицом игры был защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

Релиз NBA 2K24 намечен на сентябрь 2023 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и мобильных устройствах.