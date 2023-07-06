NBA 2K24 сентябрь 2023 г.
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Анонсирована NBA 2K24 - лицом обложки игры стал Коби Брайнт

Simple Jack
Новости

2K опубликовала обложку NBA 2K24. Лицом новой части баскетбольного симулятора стал пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Игрокам будут доступны издания NBA 2K24 Black Mamba Edition и NBA 2K24 Kobe Bryant Edition.

Для погибшего в авиакатастрофе в 2020 году Брайанта появление на обложке NBA 2K стало четвертым в истории серии. В 2023 году лицом игры был защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

Релиз NBA 2K24 намечен на сентябрь 2023 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

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NBA 2K24
сентябрь 2023 г.
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Oscilograf

я сначала подумал что он однорукий

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Artery Kaulitz

Тоже самое, особенно в "миниатюре" при листании сайта. Но я даже не удивился, если честно

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SULIK 712

оо Коби,надо брать,еще бы ПК версию сделали как консольные

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Awareness of greatness

Нечего удивительного, сейчас модно обложки , стало покупать 😝

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SULIK 712 Awareness of greatness

да не)я итак последние 4 части покупал

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Awareness of greatness SULIK 712

Никогда не понимал людей, которые играют одну и туже игру, покупая только изменение цифры

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IY1982

Брайант стал лицом обложки только для специальных изданий. Кто станет лицом обложки для стандартного релиза пока ещё неизвестно.

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