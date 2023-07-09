Представлены системные требования к ПК NBA 2K24

Системные требования NBA 2K24 были раскрыты для ПК в Steam, как минимальные, так и рекомендуемые настройки, необходимые для запуска баскетбольной видеоигры.
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная
- Процессор: Intel Core i3-2100 с тактовой частотой 3,10 ГГц / AMD FX-4100 с тактовой частотой 3,60 ГГц или лучше
- Память: 4 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GT 450 1 ГБ/ ATI Radeon HD 7770 1 ГБ или лучше
- DirectX: версия 11
- Хранилище: 110 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная
- Процессор: Intel Core i5-4430 с тактовой частотой 3 ГГц / AMD FX-8370 с тактовой частотой 3,4 ГГц или лучше
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 770 2 ГБ / ATI Radeon R9 270 2 ГБ или лучше
- DirectX: версия 11
- Хранилище: 110 ГБ свободного места
Системные требования NBA 2K24 в Steam в полностью подтверждают, что версия для ПК — это не Next Gen-версия, и это та же самая игра, что и в прошлом году.
"Системные требования NBA 2K24 в Steam в полностью подтверждают, что версия для ПК — это не Next Gen-версия, и это та же самая игра, что и в прошлом году."
Глючная и забагованая...
(печаль. Не понятно почему они на пк не завозят версию как на приставках
даже трейлер не показали,а предзаказы уже открыли)
2015 год на дворе.
Щадяшие требования