Представлены системные требования к ПК NBA 2K24 ©

Системные требования NBA 2K24 были раскрыты для ПК в Steam, как минимальные, так и рекомендуемые настройки, необходимые для запуска баскетбольной видеоигры.

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная

Процессор: Intel Core i3-2100 с тактовой частотой 3,10 ГГц / AMD FX-4100 с тактовой частотой 3,60 ГГц или лучше

Память: 4 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GT 450 1 ГБ/ ATI Radeon HD 7770 1 ГБ или лучше

DirectX: версия 11

Хранилище: 110 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная

Процессор: Intel Core i5-4430 с тактовой частотой 3 ГГц / AMD FX-8370 с тактовой частотой 3,4 ГГц или лучше

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 770 2 ГБ / ATI Radeon R9 270 2 ГБ или лучше

DirectX: версия 11

Хранилище: 110 ГБ свободного места

Системные требования NBA 2K24 в Steam в полностью подтверждают, что версия для ПК — это не Next Gen-версия, и это та же самая игра, что и в прошлом году.