NBA 2K24 08.09.2023
5.7 3 оценки

Представлены системные требования к ПК NBA 2K24

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monk70
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Системные требования NBA 2K24 были раскрыты для ПК в Steam, как минимальные, так и рекомендуемые настройки, необходимые для запуска баскетбольной видеоигры.

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная
  • Процессор: Intel Core i3-2100 с тактовой частотой 3,10 ГГц / AMD FX-4100 с тактовой частотой 3,60 ГГц или лучше
  • Память: 4 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GT 450 1 ГБ/ ATI Radeon HD 7770 1 ГБ или лучше
  • DirectX: версия 11
  • Хранилище: 110 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная
  • Процессор: Intel Core i5-4430 с тактовой частотой 3 ГГц / AMD FX-8370 с тактовой частотой 3,4 ГГц или лучше
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 770 2 ГБ / ATI Radeon R9 270 2 ГБ или лучше
  • DirectX: версия 11
  • Хранилище: 110 ГБ свободного места

Системные требования NBA 2K24 в Steam в полностью подтверждают, что версия для ПК — это не Next Gen-версия, и это та же самая игра, что и в прошлом году.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Strannik110

"Системные требования NBA 2K24 в Steam в полностью подтверждают, что версия для ПК — это не Next Gen-версия, и это та же самая игра, что и в прошлом году."

Глючная и забагованая...

2
SULIK 712

(печаль. Не понятно почему они на пк не завозят версию как на приставках

1
SULIK 712

даже трейлер не показали,а предзаказы уже открыли)

1
Satty
0
warp 37

2015 год на дворе.

0
RTYWD

Щадяшие требования

0