Кооперативная приключенческая игра-песочница Necesse доступна бесплатно в Steam по 26 января

Necesse — это игра-песочница в жанре экшен-приключения с очаровательным стилем пиксельной графики, предлагающая игрокам процедурно сгенерированный мир, наполненный бесконечными возможностями. Начав как исследователь на неизведанном острове, вы возьмете на себя задачу по созданию процветающего поселения. Собирайте ресурсы, возводите здания и привлекайте новых жителей в свою растущую деревню. Но это не все мирно, ценные ресурсы, мощные артефакты и редкое снаряжение ждут в таинственных подземельях, где таятся опасные боссы, готовые проверить ваши навыки.

В игре динамичные бои в реальном времени, позволяющие игрокам выбирать из широкого спектра оружия ближнего и дальнего боя. Отличительной особенностью является обширный кооперативный режим, где игроки могут размещать серверы, исследовать огромный мир с друзьями или состязаться в PvP-дуэлях. Благодаря поддержке модов игровой мир можно настраивать и расширять в соответствии с вашим творческим видением, что делает Necesse по-настоящему гибким и увлекательным опытом.

Дебютная игра от Fair Games ApS, Necesse, находится в раннем доступе с декабря 2019 года. Приключенческая игра-песочница с ценой около 15 долларов неуклонно приобретает преданных поклонников. С более чем 12 800 отзывами в Steam, впечатляющие 94% из них положительные, что подчеркивает широкое признание игры и ее неизменную привлекательность.

23 января 2025 года Necesse получила обновление v0.30, что совпало с первыми бесплатными выходными игры в Steam. С 24 по 26 января игроки могут бесплатно опробовать приключение в песочнице. Те, кому понравилась игра, могут приобрести ее со скидкой 35% до 3 февраля, что снизит цену примерно до 10 долларов с обычных 15 долларов.