Анонсирована жуткая адвенчура Necrophosis в духе хоррора Scorn

Разработчики из студии Dragonis Ares и Adonis Brosteanu представили интригующий трейлер игры под названием Necrophosis. Проект описывается как увлекательное приключение, заимствующее сюрреалистические и мрачные мотивы известного художника Здзислава Бекиньского. С точки зрения геймплея и дизайна, проект напоминает недавний хоррор Scorn.

Авторы Necrophosis прямо заявляют, что релиз Scorn дал им смелость в реализации собственного проекта. По словам разработчиков, ранее они не могли решиться на подобное из-за необычного дизайна окружения, который мог отпугнуть многих игроков. Теперь они знают, что игровое сообщество открыто к причудливым формам и странным образам из мира Бекиньского.

Necrophosis приглашает вас погрузиться в мистическое приключение-головоломку в сюрреалистической вселенной, где сама окружающая среда становится кошмарным шедевром, наполненным тревожными формами и захватывающими визуальными эффектами.

Несмотря на жуткие образы в игре, Necrophosis не относится к жанру хоррора. В игре можно будет исследовать локации и решать головоломки, а главной особенностью станет уникальная атмосфера.

Выход игры запланирован для ПК через Steam. В будущем разработчики обещают выпустить бесплатную демонстрацию для знакомства с механиками.