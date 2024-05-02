Анонсирована жуткая адвенчура Necrophosis в духе хоррора Scorn

Разработчики из студии Dragonis Ares и Adonis Brosteanu представили интригующий трейлер игры под названием Necrophosis. Проект описывается как увлекательное приключение, заимствующее сюрреалистические и мрачные мотивы известного художника Здзислава Бекиньского. С точки зрения геймплея и дизайна, проект напоминает недавний хоррор Scorn.
Авторы Necrophosis прямо заявляют, что релиз Scorn дал им смелость в реализации собственного проекта. По словам разработчиков, ранее они не могли решиться на подобное из-за необычного дизайна окружения, который мог отпугнуть многих игроков. Теперь они знают, что игровое сообщество открыто к причудливым формам и странным образам из мира Бекиньского.
Necrophosis приглашает вас погрузиться в мистическое приключение-головоломку в сюрреалистической вселенной, где сама окружающая среда становится кошмарным шедевром, наполненным тревожными формами и захватывающими визуальными эффектами.
Несмотря на жуткие образы в игре, Necrophosis не относится к жанру хоррора. В игре можно будет исследовать локации и решать головоломки, а главной особенностью станет уникальная атмосфера.
Выход игры запланирован для ПК через Steam. В будущем разработчики обещают выпустить бесплатную демонстрацию для знакомства с механиками.
Будет забавно, если она длиннее Скорна будет, небось ещё и на разработку меньше времени потратили. Трейлер каеф
В Скорн кажись весь бюджет бросили на визуал, позабыв о геймплее и сюжете. Здесь же не так впечатляюще выглядит.
Там еще куча лора прорабатывали непонятно зачем.
Ага, и закинули его в артбук для делюкс издания.
А что не так с геймплеем? Или сюжетом?
Сюжета можно сказать нет. Диалогов, аудио-дневников, записок - ничего нет. Просто ходи и СПГС занимайся.
В остальном это бродилка с пазлами и куцой боёвкой аля выстрелил - отбеги - повтори снова.
Желтизна
на снегу которая?
Мексика прост
судя по музыке, то это Монголия.
Выглядит очень дёшево
выглядит приемлемо
пройду, скорн мне понравился, спокойная игра на вечерок, но очень красивая и атмосферная
От заголовка и текста ощущение примерно такое:
Не впечатляет
Еще один симулятор открывания дверей?
а чё мыла то столько ?
Скорн будет по лучше, игра какая то угловатая.
Изначально в скорне в альфа версиях был жёлтый цвет и вообще много контента было в игре.
Как то 50/50
Чуть не блеванул от этого творения. Скор то еле прошел до половины. Такой геймдизайн только для извращенцев больных на голову.
Духота какая-то.
Это точно не от разработчиков Scorn-a?
Не Бекиньски,а БекСински. Учите матчасть.
Тень колоса уже не та))
так скорн провалился в продажах, вроде как.
Так то нет
нефига себе, реально окупилась.
Так это же литерали копипаста Скорна и ноль уникальности
Супер, Скорн прошел с удовольствием и в это поиграю.