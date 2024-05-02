ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Necrophosis 2026 г.
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
0 0 оценок

Анонсирована жуткая адвенчура Necrophosis в духе хоррора Scorn

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Dragonis Ares и Adonis Brosteanu представили интригующий трейлер игры под названием Necrophosis. Проект описывается как увлекательное приключение, заимствующее сюрреалистические и мрачные мотивы известного художника Здзислава Бекиньского. С точки зрения геймплея и дизайна, проект напоминает недавний хоррор Scorn.

Авторы Necrophosis прямо заявляют, что релиз Scorn дал им смелость в реализации собственного проекта. По словам разработчиков, ранее они не могли решиться на подобное из-за необычного дизайна окружения, который мог отпугнуть многих игроков. Теперь они знают, что игровое сообщество открыто к причудливым формам и странным образам из мира Бекиньского.

Necrophosis приглашает вас погрузиться в мистическое приключение-головоломку в сюрреалистической вселенной, где сама окружающая среда становится кошмарным шедевром, наполненным тревожными формами и захватывающими визуальными эффектами.

Несмотря на жуткие образы в игре, Necrophosis не относится к жанру хоррора. В игре можно будет исследовать локации и решать головоломки, а главной особенностью станет уникальная атмосфера.

Выход игры запланирован для ПК через Steam. В будущем разработчики обещают выпустить бесплатную демонстрацию для знакомства с механиками.

60
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Signore

Будет забавно, если она длиннее Скорна будет, небось ещё и на разработку меньше времени потратили. Трейлер каеф

8
GoliafJx

В Скорн кажись весь бюджет бросили на визуал, позабыв о геймплее и сюжете. Здесь же не так впечатляюще выглядит.

8
XalimoV GoliafJx

Там еще куча лора прорабатывали непонятно зачем.

0
GoliafJx XalimoV

Ага, и закинули его в артбук для делюкс издания.

2
Кирилл Бледный228 GoliafJx

А что не так с геймплеем? Или сюжетом?

-1
GoliafJx Кирилл Бледный228

Сюжета можно сказать нет. Диалогов, аудио-дневников, записок - ничего нет. Просто ходи и СПГС занимайся.

В остальном это бродилка с пазлами и куцой боёвкой аля выстрелил - отбеги - повтори снова.

0
SoRaS3

Желтизна

4
Ivan Nevaжno

на снегу которая?

-2
Капеллиместари

Мексика прост

1
SpunkyWendell Капеллиместари

судя по музыке, то это Монголия.

2
bysaturn

Выглядит очень дёшево

3
Александр Мотошвили

выглядит приемлемо

-2
my93

пройду, скорн мне понравился, спокойная игра на вечерок, но очень красивая и атмосферная

2
Nukemall

От заголовка и текста ощущение примерно такое:

2
SERgik 777

Не впечатляет

1
Wooooooofer

Еще один симулятор открывания дверей?

0
Jonny NoxWill

а чё мыла то столько ?

0
SOLUS5678

Скорн будет по лучше, игра какая то угловатая.

0
DEMO2006

Изначально в скорне в альфа версиях был жёлтый цвет и вообще много контента было в игре.

0
МЫШИВУРНЫЙ ИГРОПРОМ

Как то 50/50

0
КОРЕКТОР

Чуть не блеванул от этого творения. Скор то еле прошел до половины. Такой геймдизайн только для извращенцев больных на голову.

0
_Exsus_

Духота какая-то.

0
Real Slim Shady

Это точно не от разработчиков Scorn-a?

0
AchingGarrison

Не Бекиньски,а БекСински. Учите матчасть.

-1
SEV DRAKE

Тень колоса уже не та))

-1
Stylusss

так скорн провалился в продажах, вроде как.

-1
Kalpachok

Так то нет

-2
Stylusss Kalpachok
В хоррор Scorn сыграло два миллиона игроков

нефига себе, реально окупилась.

0
realhero1980

Так это же литерали копипаста Скорна и ноль уникальности

-2
AutoSafe

Супер, Скорн прошел с удовольствием и в это поиграю.

-3